Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 07.02.2025 07:09 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 6. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

A21 bei Bad Oldesloe wegen Baumfällung gesperrt

Die A21 wird Donnerstagfrüh bei Bad Oldesloe voll gesperrt. Laut Autobahn GmbH muss zwischen Tremsbüttel und Bad Oldesloe Süd (Kreis Stormarn) ein Baum gefällt werden, der umzustürzen droht. Die Sperrung Richtung Norden ist von 9 Uhr bis 10.30 Uhr geplant - Richtung Süden etwas länger, bis 12 Uhr. Der Fernverkehr von und nach Kiel soll über Bad Segeberg, die A20, das Autobahnkreuz Lübeck und die A1 großräumig ausweichen, heißt es von der Autobahn GmbH. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 06:30 Uhr

VHH-Streik am Donnerstag in Südholstein

Bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein wird am Donnerstag (07.02.) erneut den ganzen Tag gestreikt. Dazu hat ver.di die Beschäftigten aufgerufen. Die Gewerkschaft will damit - wie auch schon in der vergangenen Woche - Druck in den laufenden Tarifverhandlungen machen. Betroffen sind Busverbindungen in den Kreisen Segeberg, Pinneberg, Stormarn, Herzogtum-Lauenburg und auch in Hamburg. Einzelne Verbindungen finden aber laut VHH trotzdem statt, zum Beispiel im Schülerverkehr. Der Streik soll Sonnabendfrüh um 3 Uhr enden. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 06:00 Uhr

Bauarbeiten in Elmshorn: Viele Änderungen am Zugfahrplan

Zugreisende müssen sich ab Donnerstagabend (07.02.) für rund zwei Wochen auf neue Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Betroffen sind nach Angaben der Deutschen Bahn die Verbindungen zwischen Hamburg und Kiel, sowie Hamburg und Flensburg. Zwischen Hamburg und Neumünster fahren die Züge der RE7 und RE70 nur noch im Stundentakt. Morgens und nachmittags gibt es auch einen Ersatzverkehr mit Bussen. Reisende von und nach Flensburg müssen in Neumünster umsteigen. Grund sind Bauarbeiten zwischen Hamburg und Elmshorn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 06:00 Uhr

Jedes fünfte Kind in Schleswig-Holstein lebt in Armut

In Schleswig-Holstein ist laut Kinderschutzbund SH jedes fünfte Kind von Armut betroffen. In manchen Regionen oder Stadtteilen sei es sogar jedes Vierte, sagte Geschäftsführerin Susanne Günther NDR Schleswig-Holstein. Die Organisation kritisiert, dass die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen im Bundestagswahlkampf zu kurz kommen und fordert eine "echte Kindergrundsicherung". Bundesweit sind im vergangenen Jahr etwa 24.000 Kinder neu in Armut gerutscht, insgesamt sind es 2,1 Millionen. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" und beruft sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamts, angefragt vom BSW. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 05:30 Uhr

Wölfe töten im Januar fünf Schafe in Schleswig-Holstein

Fünf tote Schafe und mehrere verletzte Tiere durch Wolfsrisse - das ist laut Landesamt für Umwelt die Bilanz für Januar in Schleswig-Holstein. Drei Tiere wurden demnach im Amt Jevenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und zwei im Amt Auenland Südholstein (Kreis Segeberg) gerissen. DNA-Untersuchungen ergaben, dass der Wolf, der die Tiere im Amt Jevenstedt getötet hat, auch schon Ende Dezember drei Schafe im Kreis Rendsburg-Eckernförde gerissen hatte. Alle Risse der vergangenen Wochen haben an ungeschützten Schafen ohne Zaun stattgefunden, sagte Landesamt-Pressesprecherin Janine Wergin. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 05:30 Uhr

Neumünster: Feuerwehr löscht Brand auf Recyclinghof

Auf einem Recyclinghof in Neumünster hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Nach Angaben der Leitststelle hatte Elektroschrott angefangen zu brennen. Anwohnende bemerkten die Flammen und alarmierten die Feuerwehr. Etwa 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Neumünster und Freiwilligen Feuerwehr Gadeland waren vor Ort. Am frühen Morgen war das Feuer gelöscht, verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 05:30 Uhr

Pflege-Eigenanteil in SH stark gestiegen

Wer in Schleswig-Holstein einen Platz im Pflegeheim bekommt, muss dafür im Durchschnitt knapp 2.800 Euro aus dem eigenen Portemonnaie im Monat bezahlen. Das sind 275 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Das hat der Verband der Ersatzkassen (VDEK) mitgeteilt. Wessen Rente dafür nicht ausreicht, kann Sozialhilfe beantragen. Das sei ein stigmatisierender Schritt, meint Michael Saitner vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in Schleswig-Holstein. Der Paritätische fordert deshalb eine Pflegevollversicherung, die von allen Bürgern gezahlt wird. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2025 20:00 Uhr

Das Wetter: Erst trocken, später Regen oder Schneeschauer

Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt, zunächst meist trocken. Zur zweiten Tageshälfte hin ziehen dann von der Ostsee und von Mecklenburg her stellenweise Regen-, Schneeregen- oder Schneeschauer auf. Die Höchstwerte erreichen 3 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 4 Grad in Heide (Kreis Dithmarschen). Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der See sowie in Schauernähe frischer, teils stark böiger Nordost- bis Ostwind. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2025 06:00 Uhr

