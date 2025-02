Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 05.02.2025 19:47 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 5. Februar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

A1/A20: Wildschweine sorgten für Sperrung

Mittwochnachmittag hat eine Wildschweinrotte, bestehend aus mehr als einem Dutzend Tieren, für Verkehrschaos und einen Großeinsatz im Feierabendverkehr gesorgt. Rund um das Kreuz Lübeck kam es für mehrere Stunden zu Staus und langen Wartezeiten. Die Polizei musste die A1 Richtung Lübeck und Hamburg sowie die A20 in Richtung Rostock und Bad Segeberg sperren. Die Beamten versuchten die Tiere von der Autobahn zu scheuchen, drei Tiere mussten den Angaben zufolge allerdings von einem Jäger geschossen werden, um die Verkehrssicherheit zu garantieren. Die Feuerwehr suchte zudem mit einer Wärmebild-Drohne das umliegende Gebiet nach den Wildschweinen ab. Gegen 18.30 Uhr wurde der Verkehr wieder freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 20:00 Uhr

Fehmarnbelt-Querung: Unfall auf der Tunnelbaustelle

Auf der Tunnelbaustelle für die feste Fehmarnbelt-Querung ist ein 40-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Bauarbeiter in Puttgarden (Kreis Ostholstein) in der Nacht zu Mittwoch aus etwa sechs Metern Höhe gestürzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Arbeitsunfall kam, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 19:00 Uhr

IHK: Wirtschaft in SH steckt weiter in einer Krise

Die Konjunkturumfrage der IHK zeigt, dass die Wirtschaft in Schleswig Holstein weiter in der Krise steckt. Besonders kritisch ist die Lage demnach im Baugewerbe, in der Industrie und im Handel. Dort sorgt vor allem die schwache Nachfrage für schlechte Geschäfte. In den Unternehmen gebe es mehrere Probleme gleichzeitig, wie eine schwache Nachfrage, den Fachkräftemangel und hohe Arbeits-, Energie- und Rohstoffkosten. Lübecks IHK-Präses Hagen Goldbeck sagt dazu, politische Machtkämpfe und eine instabile Regierung seien Gift für die Wirtschaft. Nötig sei eine lösungsorientierte Politik, die Unternehmen Sicherheit gebe und Investitionen wieder attraktiv mache. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 16:30 Uhr

Nach Angriff in Kieler Fußgängerzone: Neue Infos zum Tatverdächtigen

Der Innen- und Rechtsausschuss hat sich am Mittwoch auf Antrag des SSW mit dem Fall eines 25-jährigen Syrers beschäftigt. Er wird verdächtigt, Ende Januar in der Kieler Innenstadt am Rande einer Demonstration einen 28 Jahre alten Türken mit einem Messer verletzt zu haben. Ein politisch religiöser Hintergrund stünde im Raum, so der SSW. Laut Staatsanwaltschaft wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Syrer, der seit 2016 in Deutschland lebt, sei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, sagte Sozialstaatssekretärin Silke Schiller-Tobies. Bisher seien jedoch alle Verfahren eingestellt worden. Seine Aufenthaltsgenehmigung gelte bis Ende diesen Jahres, hieß es weiter. Zum Stand der Ermittlungen gab es keine neuen Infos. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 16:30 Uhr

Bad Segeberg will Kalkberg aufhübschen

Die Stadt Bad Segeberg (Kreis Segeberg) will das Wahrzeichen der Stadt, den Kalkberg, attraktiver machen. Im vergangenen Jahr hatte die Stadtvertretung dafür schon mal ein Gutachten erstellen lassen. Seit Dienstagabend steht nun der Beschluss fest: Dieses Jahr soll gemessen, geplant und Gehölz entfernt werden. Das Ziel ist, frühestens 2026 zum Beispiel ein Skywalk und ein barrierefreier Aussichtsturm zu bauen. Insgesamt stellt die Stadt 320.000 Euro bereit. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 16:30 Uhr

Kultureinrichtungen gründen ersten Notfallverbund in SH

In Schleswig-Holstein gibt es den ersten Notfallverbund von Archiven und Museen. In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) wurde das Schutzkonzept vorgestellt. Es geht darum, Kultureinrichtungen wie Bibliotheken vor Bränden, Hochwassern oder anderen Extremereignissen besser zu schützen. Der neue Notfallverbund besteht aus sechs Museen und Archiven aus dem Kreis Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg. Künftig soll es Übungen geben, bei denen alle Institutionen des neuen Verbandes teilnehmen werden und lernen sollen, wie man beispielsweise Material mit Wasserschäden noch retten kann. Der Bund unterstützt den Notfallverbund finanziell. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 15:00 Uhr

Kreis Herzogtum Lauenburg: Warnstreik bei VHH-Buslinien

Am Freitag (7.2.) ruft die Gewerkschaft ver.di zu einem 24-Stunden-Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) auf. Der Streik beginnt um 3 Uhr morgens. Betroffen sind Busse der Verkehrsbetriebe in Hamburg sowie im Süden von Schleswig-Holstein in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Segeberg und Stormarn. Die Busfahrer, die trotz Streiks arbeiten, sollen laut VHH am Freitag gezielt den Schülerverkehr bedienen. Nicht betroffen sind Bargteheide und Ahrensburg (beide Kreis Stormarn), dort fährt ein Tochterunternehmen der VHH. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 15:00 Uhr

Warnstreiks im öffentlichen Dienst - landesweite Kundgebungen

Die Gewerkschaften ver.di und GEW haben für Mittwoch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein zum Warnstreik aufgerufen. Bestreikt werden laut den Gewerkschaften auch der kommunale Ordnungsdienst und kommunale Krankenhäuser. Bereits am Dienstag gab es landesweit Kundgebungen. Zur wohl größten Aktion des Landes in Kiel kamen laut Polizei rund 1.500 Beschäftigte auf den Rathausplatz. In Schleswig zählte die Polizei gut 900, in Lübeck 500 und in Neumünster 400. Ver.di fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem acht Prozent mehr Geld und drei zusätzliche freie Tage. Laut Arbeitgeber sind die Forderungen zu hoch, sie hoffen aber auf eine schnelle Einigung. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 14:00 Uhr

Knapp 28.000 Sozialwohnungen fehlen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es weiterhin zu wenig bezahlbare Wohnungen. Das zeigt eine neue Studie des niedersächsischen Pestel Instituts im Auftrag des Bündnisses "Soziales Wohnen". Zu dem Bündnis zählen unter anderem der Deutsche Mieterbund, die Caritas Behindertenhilfe und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau). Zum Erhebungszeitraum Ende 2023 gab es in Schleswig-Holstein demnach rund 46.700 Sozialwohnungen. Das sind fast 28.000 zu wenig, sagt Matthias Günther, einer der Autoren der Studie. In ganz Deutschland fehlen zur Zeit rund 550.000 bezahlbare Wohnungen. Das Bündnis "Soziales Wohnen" fordert, die Zahl der Sozialwohnungen in den kommenden fünf Jahren zu verdoppeln. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 12:00 Uhr

Lindaunisbrücke: Bahn will bis Frühjahr Aufträge vergeben

Für den Neubau der Schleibrücke Lindaunis gibt es noch immer keinen Zeitplan. Deshalb hatten die Gemeinden Boren (Kreis Schleswig-Flensburg) und Rieseby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Anfang der Woche einen offenen Brief an die Bahn veröffentlicht. Von der Bahn heißt es nun, dass die Suche nach Bauunternehmen unter anderem für den Klappmechanismus und die Beleuchtung der Brücke bis zum Frühjahr abgeschlossen sein soll. Dann soll ein Zeitplan für das Bauvorhaben entwickelt werden. Ursprünglich war geplant, die Brücke noch in diesem Jahr fertigzustellen. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 08:30 Uhr

Westküstenklinikum in Heide bildet Philippiner aus

Das Westküstenklinikum in Heide (Kreis Dithmarschen) bildet erstmals 13 Frauen und Männer von den Philippinen zu Pflegefachleuten aus. Die Ausbildung ist diese Woche gestartet - gemeinsam mit 17 Schülerinnen und Schülern aus der Region. Aufgrund des demografischen Wandels stehen immer weniger junge Menschen für die Ausbildung zur Verfügung, vor allem für den Winterjahrgang, so ein WKK-Sprecher. Das Klinikum hatte die jungen Leute auf den Philippinen gezielt angeworben. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 08:30 Uhr

Kreis Steinburg ist führend beim Wiederbelebungsunterricht

Im Kreis Steinburg bekommen Siebtklässler an allen Schulen schon seit einigen Jahren Wiederbelebungsunterricht. Damit ist der Kreis deutschlandweit Spitzenreiter. Bei weniger als der Hälfte der Fälle eines plötzlichen Herzstillstands wird erste Hilfe geleistet, bevor der Notarzt kommt. Um daran etwas zu ändern, engagiert sich das Klinikum Itzehoe seit 2016 bei der Aktion "Schüler retten Leben" und schickt Mitarbeitende an alle 15 Schulen des Kreises. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 08:00 Uhr

Reetdachhaus auf Föhr abgebrannt

Auf der Nordseeinsel Föhr (Kreis Nordfriesland) ist am Dienstagabend ein reetgedecktes Zweifamilienhaus komplett abgebrannt. Nach Angaben der Polizei waren 100 Helfer von verschiedenen Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Ein Mann war erst noch im Haus, er blieb aber unverletzt. Warum das Haus in Borgsum abbrannte, muss die Kripo jetzt ermitteln. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 06:30 Uhr

Sechs Verletzte nach Unfall mit Fahrerflucht auf A7

Am Dienstagabend hat sich auf der A7 bei Bönningstedt im Kreis Pinneberg ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei soll ein Lkw-Fahrer die Spur gewechselt haben, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei stieß er mit anderen Autos zusammen. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge beteiligt, sechs Menschen wurden verletzt. Die A7 war Richtung Norden gut eineinhalb Stunden voll gesperrt, der Lkw-Fahrer ist laut Polizei geflüchtet. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 06:00 Uhr

Umspannwerk in Kiel-Rönne: Tennet stellt sich Fragen der Anwohner

Die Anwohner im Kieler Stadtteil Rönne konnten am Dienstag offene Fragen zum geplanten Umspannwerk der Firma Tennet loswerden. Rund 150 Menschen waren am Abend ins große Rathaus zur Ortsbeiratssitzung gekommen. Laut Tennet ist der Standort im Kieler Süden die beste Lösung für die 30 Hektar große Anlage. Die Anwohner und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sehen das anders. Die Firma will nun weitere Gespräche führen. Doch der Standort stehe fest und das Werk soll im Jahr 2035 fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 05:30 Uhr

Zahl der ausgestellten Strafzettel in SH geht zurück

Viele Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein haben im vergangenen Jahrweniger Strafzettel verteilt als noch 2023, zum Beispiel Neumünster, Lübeck, Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Das hat eine NDR Umfrage ergeben. Nach Angaben der Städte liegt das zum einen an fehlendem Personal - zum anderen haben Autofahrer Lehren aus regelmäßigen Kontrollen gezogen, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 05:30 Uhr

Das Wetter: überwiegend trocken mit Wolken

Am Mittwochabend ist es weitgehend trocken und ab und zu ziehen Wolken durch. Die Temperaturen liegen am Abend bei 4 Grad in Eutin (Kreis Ostholstein) bis 5 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland). In der Nacht zum Donnerstag bleibt es weitgehend trocken und locker bis stark bewölkt. Stellenweise kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf +3 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) und bis -1 Grad in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Bei klarem Himmel wird es sogar kälter. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 17:00 Uhr

