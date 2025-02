Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 05.02.2025 06:47 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 5. Februar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Kreis Steinburg ist führend beim Wiederbelebungsunterricht

Im Kreis Steinburg bekommen Siebtklässler an allen Schulen schon seit einigen Jahren Wiederbelebungsunterricht. Damit ist der Kreis deutschlandweit Spitzenreiter. Bei weniger als der Hälfte der Fälle eines plötzlichen Herzstillstands wird erste Hilfe geleistet, bevor der Notarzt kommt. Um daran etwas zu ändern, engagiert sich das Klinikum Itzehoe seit 2016 bei der Aktion "Schüler retten Leben" und schickt Mitarbeitende an alle 15 Schulen des Kreises. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 08:00 Uhr

Reetdachhaus auf Föhr abgebrannt

Auf der Nordseeinsel Föhr (Kreis Nordfriesland) ist am Dienstagabend ein reetgedecktes Zweifamilienhaus komplett abgebrannt. Nach Angaben der Polizei waren 100 Helfer von verschiedenen Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Ein Mann war erst noch im Haus, er blieb aber unverletzt. Warum das Haus in Borgsum abbrannte, muss die Kripo jetzt ermitteln. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 06:30 Uhr

Sechs Verletzte nach Unfall mit Fahrerflucht auf A7

Am Dienstagabend hat sich auf der A7 bei Bönningstedt im Kreis Pinneberg ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei soll ein Lkw-Fahrer die Spur gewechselt haben, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei stieß er mit anderen Autos zusammen. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge beteiligt, sechs Menschen wurden verletzt. Die A7 war Richtung Norden gut eineinhalb Stunden voll gesperrt, der Lkw-Fahrer ist laut Polizei geflüchtet. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 06:00 Uhr

Warnstreik im öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaften ver.di und GEW haben zu einem Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Betroffen sein können am Mittwoch zum Beispiel Kitas, kommunale Krankenhäuser und Sparkassen. Die Gewerkschaften fordern im Tarifkonflikt mit Bund und Kommunen acht Prozent mehr Lohn, aber mindestens 350 Euro mehr pro Monat. Die Vereinigung kommunaler Arbeitgeber hält den Warnstreik für unverhältnismäßig. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 05:30 Uhr

Umspannwerk in Kiel-Rönne: Tennet stellt sich Fragen der Anwohner

Die Anwohner im Kieler Stadtteil Rönne konnten am Dienstag offene Fragen zum geplanten Umspannwerk der Firma Tennet loswerden. Rund 150 Menschen waren am Abend ins große Rathaus zur Ortsbeiratssitzung gekommen. Laut Tennet ist der Standort im Kieler Süden die beste Lösung für die 30 Hektar große Anlage. Die Anwohner und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sehen das anders. Die Firma will nun weitere Gespräche führen. Doch der Standort stehe fest und das Werk soll im Jahr 2035 fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 05:30 Uhr

Zahl der ausgestellten Strafzettel in SH geht zurück

Viele Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein haben im vergangenen Jahr weniger Strafzettel verteilt als noch 2023, zum Beispiel Neumünster, Lübeck, Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Das hat eine NDR Umfrage ergeben. Nach Angaben der Städte liegt das zum einen an fehlendem Personal - zum anderen haben Autofahrer Lehren aus regelmäßigen Kontrollen gezogen, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 05:30 Uhr

Das Wetter: erst bedeckt, dann sind Auflockerungen möglich

Der Mittwoch startet bedeckt mit etwas Regen von der Nordsee her. Später sind einige Auflockerungen mit etwas Sonne möglich. Die Temperatur steigt auf maximal 7 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee anfangs frischer Wind aus Südwest. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 06:00 Uhr

