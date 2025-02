Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 04.02.2025 06:34 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 4. Februar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



Viel Corona-Impfstoff landet im Müll

In Schleswig-Holstein wird kaum noch gegen Corona geimpft. Und diese geringe Nachfrage führt dazu, dass verhältnismäßig viel Impfstoff weggeschmissen wird. Das beobachtet der Hausärztinnen- und Hausärzte-Verband Schleswig-Holstein. Das Problem: Arztpraxen erhalten den Corona-Impfstoff in einem Fläschchen, das für sechs Impfungen reicht. Da der Impfstoff jedoch nicht so lange haltbar ist, könne er wegen der geringen Nachfrage nicht immer ganz verbraucht werden. Der Verbandsvorsitzende Jens Lassen kritisiert, dass Impfdosen immer noch nicht auf eine Einzelimpfung angepasst wurden. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 07:00 Uhr

Weitere Informationen Corona: Warum gerade viel Impfstoff in der Tonne landet Arztpraxen müssen verhältnismäßig viel Impfstoff wegschmeißen. Das hat verschiedene Gründe. mehr

Sperrungen auf der A1 bei Bad Oldesloe

Autofahrer, die in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) auf die A1 Richtung Süden wollen, müssen ab dem Vormittag Umwege in Kauf nehmen. Die Anschlussstelle Bad Oldesloe ist nach Angaben der Autobahn GmbH bis zum späten Nachmittag in Richtung Süden voll gesperrt. In den kommenden drei Nächten gilt dies dann auch in Richtung Norden. Der Grund: Es werden Teile für Windkraftanlagen transportiert. Damit zwei neue Windräder an die Küste kommen, bauen Arbeiter von heute an Leitplanken und Verkehrsschilder ab. Laut Autobahn GmbH müssen eventuell auch die Fahrbahnen verbreitert werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 06:00 Uhr

Prien verteidigt Migrations-Kurs der Union

Die CDU-Landesvorsitzende in SH Karin Prien hat den Migrations-Kurs der Union verteidigt. Man stehe geschlossen hinter Kanzlerkandidat Friedrich Merz, sagte Prien nach dem Sonderparteitag am Montag in Berlin. Von der jüngsten Kritik nach der Abstimmung zusammen mit der AfD in der vergangenen Woche lasse sich niemand beirren. Bei dem Parteitag wurde ein sogenanntes Sofortprogramm für eine mögliche Regierungsübernahme beschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 06:00 Uhr

Feuer in Einfamilienhaus in Meyn

In Meyn im Kreis Schleswig-Flensburg hat es in der vergangenen Nacht in einem Einfamilienhaus gebrannt. Laut Feuerwehr sind die Flammen inzwischen gelöscht. Etwa 45 Einsatzkräfte sind noch vor Ort mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt an einer Kabelleiste und geht davon aus, dass das Haus nicht mehr bewohnbar ist. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 06:00 Uhr

AfD-Bürgerdialog in Kiel: Hunderte demonstrieren

600 Menschen haben nach Angaben der Kieler Polizei am Montag vor der Landesgeschäftsstelle der AfD Schleswig-Holstein am Walkerdamm in Kiel demonstriert. Die Partei hatte zu einem Bürgerdialog eingeladen. 15 Demonstranten blockierten laut Polizei zwischenzeitlich den Zugang zur Geschäftsstelle. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, um den Weg freizumachen. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:30 Uhr

Nordsee: Hohe Chemikalienbelastung im Meeresschaum

Der Meeresschaum an der Westküste Schleswig-Holsteins ist offenbar stark mit der Industriechemikalie PFAS belastet. Das hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace bekanntgegeben. Auf Sylt lag die PFAS Konzentration in der Spitze bei 96.000 Nanogramm pro Liter, in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) bei knapp der Hälfte. Das sind sehr hohe Werte, sagt Umweltchemiker Ralf Ebinghaus vom Helmholtzzentrum Hereon in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Greenpeace warnt vor Kontakt mit dem Meeresschaum. In Deutschland gibt es noch keinen Grenzwert für PFAS. Laut Bundesumweltministerium läuft bei der EU ein Verfahren, um den Einsatz von PFAS weiter zu regulieren. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 05:30 Uhr

Weitere Informationen PFAS: Hohe Giftstoffbelastung von Meeresschaum an Stränden in SH Greenpeace hat im Meeresschaum an Stränden auf Sylt und in St. Peter-Ording hohe Belastungen mit giftigen PFAS-Chemikalien festgestellt. mehr

Polizei-Kontrollen zum Waffenverbot in Bussen und Bahnen

Die Landes- und Bundespolizei wollen von heute an die Einhaltung des Waffenverbotes in Bussen und Bahnen in Schleswig-Holstein überprüfen. Insgesamt sind den Angaben zufolge vier Aktionen in verschiedenen Städten des Landes geplant. Dabei dürfen die Beamten demnach auch Taschen und Rucksäcke der Fahrgäste kontrollieren. Seit dem 23. Dezember 2024 ist die Mitnahme von Waffen und Messern landesweit in allen Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs verboten. Wer dagegen verstößt, muss laut Landespolizei mit Geldbußen bis zu 10.000 Euro rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 05:30 Uhr

Schleswig-Holstein: Streik im öffentlichen Dienst am Mittwoch

In Schleswig-Holstein müssen die Menschen am Mittwoch (05.02.) mit Einschränkungen in verschiedenen Bereichen im öffentlichen Dienst rechnen. Denn die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten im öffentlichen Dienst nach eigenen Angaben zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sein können zum Beispiel Sparkassen, kommunale Krankenhäuser und Energieversorgungsunternehmen. In Kiel und Lübeck soll es auch Kundgebungen geben. Ver.di fordert in der Tarifrunde von Bund und Kommunen acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 08:30 Uhr

Weitere Informationen Öffentlicher Dienst: Hier wird am Mittwoch in SH gestreikt Vom Warnstreik betroffen sind unter anderem Energieversorgungsunternehmen, Krankenhäuser und Kitas. Im Land sind Kundgebungen geplant. mehr

Das Wetter: Wolken, Regen und auch Sonne möglich

Heute ist es teilweise wolkig oder trüb. Vor allem in den nördlichen und westlichen Landesteilen bleibt es meist trocken, nur vereinzelt gibt es etwas Sprühregen. Im Südosten des Landes ist auch längerer Sonnenschein möglich. Die Höchstwerte erreichten 3 Grad in Trittau (Kreis Stormarn) bis 5 Grad in List auf Sylt (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2025 07:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 02. Februar und die kommenden Tage. 2 Min

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.02.2025 | 07:00 Uhr