Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 03.02.2025 08:46 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 3. Februar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



Lübeck: Polizei kontrolliert Messerverbot in Bussen und auf Fähren

Die Lübecker Polizei hat begonnen, in Bussen und auf Fähren Fahrgäste auf das Mitführen von Messern zu kontrollieren. In Schleswig-Holstein gilt seit dem 23. Dezember ein Verbot bestimmter Klingen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Beamten dürfen auch Taschen und Rucksäcke durchsuchen. Ziel sei es, die Sicherheit in Bus- und Fährverbindungen zu erhöhen. Wer gegen das Messerverbot verstößt, muss mit Bußgeldern oder weiteren Konsequenzen rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:30 Uhr

Mehr Gewalt am Lübecker Hauptbahnhof - Polizei schlägt Alarm

Die Zahl der Gewalttaten am Lübecker Hauptbahnhof ist stark gestiegen. 2024 zählte die Bundespolizei 114 schwere Delikte, das sind fast 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Grund sei der zunehmende Aufenthalt von Drogensüchtigen, insbesondere Crack-Konsumenten, so die Polizei. Ehrenamtliche Helfer berichten von Angriffen. Auch untereinander kommt es häufig zu Gewalt. Zudem sorgten Bombendrohungen und Messerangriffe für Einsätze. Die Polizeigewerkschaft fordert mehr Personal für Streifen und Videoauswertungen, doch es fehlt an Nachwuchs. Eine bessere Bezahlung soll den Beruf attraktiver machen. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:30 Uhr

VfB Lübeck spielt Unentschieden gegen Hansa Rostock

Der VfB Lübeck hat sich im Testspiel gegen Drittligist Hansa Rostock ein 2:2 erkämpft. Die Partie fand am Sonntag auf der Lohmühle statt. Bereits am kommenden Sonntag steht ein weiterer Test gegen den SV Eichede an. Das erste Pflichtspiel nach der Winterpause bestreiten die Lübecker am 16. Februar gegen Holstein Kiel II. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:30 Uhr

In Südholstein müssen sich Bahnpendlerinnen und -pendler auf längere Fahrtzeiten einstellen. Zwischen Norderstedt (Kreis Segeberg) und Hamburg fährt die U1 wegen Bauarbeiten nicht. Dort gibt es für drei Wochen einen Ersatzverkehr mit Bussen. Auf der Regionalbahnlinie RB81 zwischen Ahrensburg (Kreis Stormarn) und Hamburg fallen in dieser Woche mehrere Verbindungen in den Abendstunden aus. In Elmshorn (Kreis Pinneberg) starten die Vorbereitungen für umfangreiche Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Diese wirken sich zum Ende der Woche auch auf den Bahnverkehr nach Kiel und Flensburg aus. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:00 Uhr

In der Flüchtlingsunterkunft in Flensburg am Stadion haben nach Polizeiangaben am Sonntag mehrere aufeinander gestapelte Kinderwagen gebrannt. Ein Mitarbeiter bemerkte den Brand rechtzeitig und warnte die 80 Bewohnerinnen und Bewohner, die sich anschließend in Sicherheit brachten. Der Mann atmete zu viel Rauch ein und musste medizinisch behandelt werden. Zur Brandursache hat die Polizei noch keine Angaben gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 08:00 Uhr

Mehrere Demonstrationen für Demokratie in Schleswig-Holstein

In ganz Deutschland sind am Sonntag wieder Menschen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straße gegangen. Auch in Schleswig-Holstein haben zahlreiche Organisationen, Vereine und Institutionen in mehreren Städten zu Protesten gegen die Abstimmung zur verschärften Migrationspolitik aufgerufen. Die größte Demonstration des Landes fand in Kiel statt. Rund 15.000 Menschen demonstrierten dort laut Polizei. Auch in Flensburg setzten sich zahlreiche Menschen für eine bunte und solidarische Gesellschaft ein. Dort waren es 5.000 Teilnehmer. In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) protestierten etwa 1.200 Menschen. Überall blieb es laut Polizei friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 06:00 Uhr

In Kellinghusen (Kreis Steinburg) sollen künftig Krähen vertrieben - genauer gesagt - vergrämt werden. Im vergangenen Jahr ließen sich dort nach Angaben des Landesamtes für Umwelt 700 Brutpaare nieder. In Kellinghusen soll nun künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Laut Hersteller kann das KI-gestützte Gerät Warnlaute der Krähen imitieren, wenn die Vögel im Anflug sind und die Krähen so vertreiben. Diese neue Anlage soll nach Angaben der Stadt noch diese Woche montiert werden. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt ist es sehr schwierig, diese Vögel nachhaltig zu vergrämen. Der Bürgermeister hofft mit der KI-gestützten Anlage die Vögel in die Außenbezirke Kellinghusens zu lenken. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 06:00 Uhr

In Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der Nacht in Teilen der Gemeinde der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Polizei gab es einen Kurzschluss in einem Trafohäuschen. Die Stadtwerke Bordesholm sind dabei, die Versorgung wiederherzustellen. Inzwischen sind demnach nur noch einzelne Straßenzüge betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Teils neblig-trüb, teils freundlich

Am Montag hält sich teilweise zäher Nebel. Dort, wo er sich auflöst, ist es heiter mit teils auch längerem Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensurg) bis 3 Grad in Lübeck. Im Dauernebel bleibt es kälter. Dabei weht ein schwacher, an der Nordsee auch mäßiger Wind, zumeist aus südlicher Richtung. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2025 06:00 Uhr

