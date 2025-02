Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 02.02.2025 11:27 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 2. Februar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



Landesfrauenrat: Wenige Frauen in der Kommunalpolitik in SH

In Schleswig-Holstein sind fast drei Viertel der Sitze in Gemeindevertretungen von Männern besetzt. Das zeigen aktuelle Zahlen des Landesfrauenrats, die NDR Schleswig-Holstein vorliegen. Demnach liegt der Frauenanteil bei rund 28 Prozent. In 33 der gut 1.000 Kommunen sitzt demnach sogar keine einzige Frau in der Gemeindevertretung. Viele berufstätige Mütter hätten einfach kaum Zeit, sich politisch zu engagieren, so Anke Homann vom Landesfrauenrat. Der Landesfrauenrat fordert deshalb von Arbeitgebern mehr Flexibilität für weibliche Angestellte - und auch mehr Möglichkeiten, an Gemeindesitzungen online teilzunehmen. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2025 11:00 Uhr

Mehrere Demonstrationen für Demokratie in Schleswig-Holstein

In ganz Deutschland gehen auch am Sonntag wieder Menschen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straße. Die größte Kundgebung soll es im Berliner Regierungsviertel geben. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 20.000 Teilnehmenden. Auch in Schleswig-Holstein haben zahlreiche Organisationen, Vereine und Institutionen in mehreren Städten zu Protesten aufgerufen, unter anderem in Kiel, Flensburg, Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Elmshorn (Kreis Pinneberg). Auslöser war der Unionsantrag zur Migrationspolitik im Bundestag am Mittwoch, der nur mit Stimmen der AfD eine Mehrheit erreicht hatte. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2025 10:00 Uhr

Weitere Informationen 300 Menschen demonstrieren in Lübeck für Demokratie Laut Polizei blieb alles friedlich. Auch in Meldorf und Preetz gab es Demonstrationen für Demokratie. mehr

Schleswig-Holstein verzeichnet zu wenige Blutspenden

In Schleswig-Holstein spenden zu wenige Menschen Blut. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist die Zahl der Blutspenden im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2004 um fast 25 Prozent zurückgegangen. Die Unikliniken in Kiel und Lübeck berichten, zuletzt keine 40.000 Vollblutspenden im Jahr mehr erreicht zu haben. Die Versorgung sei derzeit meist trotzdem gesichert, weil sich Operationsmethoden verbessert hätten, die Kliniken grundsätzlich sparsamer mit Blutkonserven umgingen und sich mit viel Aufwand untereinander aushelfen. Das könnte sich Experten zufolge allerdings bald ändern: Die Möglichkeiten, auf Blutkonserven zu verzichten, seien erschöpft und gleichzeitig werde der Bedarf in einer alternden und kränker werdenden Bevölkerung steigen. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2025 09:00 Uhr

DRK Schleswig-Holstein fordert "Wiederbelebung" im Unterricht

Das DRK Schleswig-Holstein fordert "Wiederbelebung" als Pflichtstoff im Schulunterricht. Hintergrund ist eine Entscheidung des Landtags in Hannover, wonach Schulen in Niedersachsen ab 2026 Reanimation im Bio-Unterricht lehren sollen. DRK-Vorstand Anette Langner sagte, das DRK und weitere Hilfsorganisationen seien schon heute an 111 Schulen mit Schulsanitäterinnen und -sanitätern vertreten, bei denen Schüler an das Thema "Erste Hilfe" herangeführt werden. Auch die Johanniter-Unfall-Hilfe befürwortet es, "Wiederbelebung" in den Schulunterricht aufzunehmen, befürchtet allerdings Schwierigkeiten wegen des akuten Lehrkräftemangels. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2025 08:00 Uhr

Weitere Informationen Reanimation wird in Niedersachsen Pflichtstoff im Unterricht Der Landtag hat am Mittwoch mit großer Mehrheit beschlossen, ab 2026 Wiederbelebung im Schulunterricht zu verankern. mehr

Bundesliga: Holstein Kiel verliert beim FC Bayern München

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat am Sonnabend in München eine knappe Niederlage kassiert. Beim FC Bayern München gab es nach einer starken ersten Hälfte und einem furiosen Schlussspurt mit zwei Toren für die Störche in der Nachspielzeit ein 3:4 (0:2). | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2025 18:00 Uhr

Weitere Informationen Trotz tollem Kieler Schluss-Spurt - Holstein verliert bei Bayern München Die KSV bot beim Rekordmeister insbesondere in der ersten Hälfte eine starke Leistung - zudem eine gute Endphase. Dennoch setzte sich die Klasse des FCB durch. mehr

Das Wetter: Überwiegend trocken bei Wolken und teils Nebel

Am Nachmittag bleibt es überwiegend stark oder hochnebelartig bewölkt, teilweise länger neblig-trüb und meist trocken. Nur vereinzelt kommt geringer Sprühregen oder Schneegriesel herunter. Gebietsweise sind auch Auflockerungen möglich. Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Hohwacht (Kreis Plön) bis 4 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland), im Dauernebel ist es allerdings kälter. Dabei weht ein schwacher, an der Nordsee auch mäßiger Wind, zumeist aus südlicher Richtung. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2025 08:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 02. Februar und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.02.2025 | 11:00 Uhr