Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 01.02.2025 10:56 Uhr

Das DRK Schleswig-Holstein fordert „Wiederbelebung“ als Pflichtstoff im Schulunterricht. Hintergrund ist eine Entscheidung des Landtags in Hannover, wonach Schulen in Niedersachsen ab 2026 Reanimation im Bio-Unterricht lehren sollen. NDR1 Welle Nord-Reporter Hauke BülowBereits mehrfach habe das Deutsche Rote Kreuz versucht zu erreichen, dass das Thema „Wiederbelebung“ als Schulpflichtstoff in die Lehrpläne an Schleswig-Holsteins Schulen aufgenommen wird – allerdings ohne Erfolg, sagte DRK-Vorstand Anette Langner NDR Schleswig-Holstein. Dabei seien DRK und weitere Hilfsorganisationen schon heute an 111 Schulen mit Schulsanitäterinnen und Sanitätern vertreten, bei denen Schüler an das Thema „Erste Hilfe“ herangeführt werden. In Niedersachsen soll „Reanimation“ künftig in den Jahrgängen 5 bis 10 unterrichtet werden. Das findet neben dem DRK auch die Johanniter-Unfall-Hilfe gut, befürchtet allerdings Schwierigkeiten wegen des akuten Lehrkräftemangels. Daher sei eine Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen an Schulen sinnvoll.

Körperverletzung, Raub, Nötigung: Mehr Gewalt an SHs Bahnhöfen

Die Bundespolizei verzeichnet einen leichten Anstieg schwerer Delikte auf Schleswig-Holsteins Bahnhöfen. 461 solcher Delikte hat die Bundespolizei 2024 auf Schleswig-Holsteins Bahnhöfen gezählt. Das sind knapp fünf Prozent mehr als in den beiden Jahren zuvor. Während in Kiel und Neumünster im vergangenen Jahr etwas weniger Gewalttaten auf Bahnhöfen registriert wurden, verzeichneten Flensburg, Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Lübeck eine Zunahme. Den größten Anlass zur Sorge dürfte dabei die Entwicklung auf dem Lübecker Hauptbahnhof geben. Dort hatte es die Bundespolizei nach eigenen Angaben 2024 mit insgesamt 114 Gewalttaten zu tun. Das sind fast 60 Prozent mehr Fälle als im Vorjahr. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2025 12:00 Uhr

Schobüll: Verletzter nach Unfall eines Rettungsdienst-Einsatzwagens

Bei einem Verkehrsunfall in Schobüll (Kreis Nordfriesland) sind am Samstagmorgen ein Einsatzwagen eines Rettungsdienstes und ein Pakettransporter zusammengestoßen. Dabei wurde laut Polizei ein Mensch leicht verletzt. Der Fahrer des Einsatzwagens musste aus dem Wagen befreit werden und kam ins Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall kam, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2025 12:00 Uhr

Horst Köhler verstorben

Der frühere Bundespräsident Horst Köhler ist tot. Köhler (CDU) arbeitete 1981 in der Staatskanzlei in Schleswig-Holstein unter dem damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Stoltenberg (CDU). Später wechselte Köhler in das Bundesfinanzministerium. Er starb am frühen Samstagmorgen im Alter von 81 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit, wie das Bundespräsidialamt in Berlin mitteilte. Köhler war 2004 erstmals zum Staatsoberhaupt gewählt worden, 2010 trat er überraschend zurück. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2025 12:00 Uhr

Bundesliga: Holstein Kiel tritt gegen Bayern München an

Heute Nachmittag ab 15:30 Uhr ist Holstein Kiel in der Bundesliga zu Gast bei Bayern München. Der Aufsteiger aus Kiel geht als klarer Außenseiter in die Partie gegen den Rekordmeister. Aber die Kieler, das machte Holstein-Coach Marcel Rapp klar, wollen mutig auftreten - anders als noch bei der 1:6 Heimpleite in der Hinrunde. Und dass die KSV gegen Spitzenteams bestehen kann, hat sie schon gezeigt - beim 2:2 gegen Meister Bayer Leverkusen oder beim 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund. Und auch die Formkurve stimmt. Mehr als die Hälfte der bisherigen 12 Punkte sammelte Kiel in den vergangenen 5 Spielen. Mit nach München reisen 5.500 Kieler Fans – auch der zuletzt rotgesperrte Kapitän Lewis Holtby sowie der zuletzt angeschlagene Shuto Machino sind dabei. Die Partie gibt es ab 15:30 im NDR-Livecenter und als Audio-Vollreportage im Livestream. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2025 11:00 Uhr

Union scheitert mit Entwurf zum "Zustrombegrenzungsgesetz": Reaktionen aus SH

Nach einer langen und hitzigen Debatte im Bundestag ist die Union mit ihrem Entwurf zum "Zustrombegrenzungsgesetz" gescheitert. Unter den Mitgliedern im Bundestag aus Schleswig-Holstein löste dies unterschiedliche Reaktionen aus. "Das Ergebnis bedeutet für mich Aufatmen und Erleichterung", sagte Stefan Seidler (SSW) "Es ist trotz allem kein Tag zum Jubeln. Die Debatte hat gezeigt, wie fragil unsere Demokratie ist." Max Mordhorst (FDP) schrieb bei X: "Wir haben über den Tag alles versucht, um Mehrheiten für das Richtige herzustellen." Dass der Entwurf zum Zustrombegrenzungsgesetz scheiterte bezeichnete er als "ein trauriges Ergebnis." Und Konstantin von Notz (Grüne) betonte bei X: "Am Ende dieser schlimmen Debatte bleibt es dabei: CDU/CSU stellen ihre Forderungen absolut." Das bezeichnete er als "unparlamentarischen Erpressungsversuch." Cornelia Möhring, Bundestagsabgeordnete der Linken, sprach von einem "Schaden für die Demokratie". Merz bezeichnete sie als "politischen Hasardeur und Brandstifter". Die Fraktionsvorsitzende der SPD im schleswig-holsteinischen Landtag, Serpil Midyatli, sagte: "Der Aufschrei und die Proteste der Zivilgesellschaft der letzten Tage über den Dammbruch bei der CDU haben offenbar Wirkung gezeigt." Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) betonte: "Ich will deutlich sagen, ich halte den Gesetzentwurf der Union für richtig in der Sache. Wichtiger wäre es trotzdem gewesen, sich heute auch zu verständigen." | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2025 11:00 Uhr

Rettung der Werften FSG-Nobiskrug: Rönner und Lürssen übernehmen

Die Heinrich Rönner Gruppe, ein familiengeführtes Stahlbauunternehmen aus Bremerhaven, wird neuer Eigentümer der FSG-Werft in Flensburg. Das teilten die vorläufigen Insolvenzverwalter auf einer Pressekonferenz in Flensburg mit. Die Lürssen-Werft aus Bremen wird demnach die Nobiskrug-Werft in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) übernehmen. Lürssen habe ein notarielles Angebot abgegeben. Das Gericht muss der Eröffnung des Insolvenzverfahrens noch zustimmen. In Flensburg würde Thorsten Rönner dann FSG-Gesellschafter werden. "Das derzeit im Bau befindliche Schiff der Searoad-Reederei wird fertiggestellt. Damit ist auch die kurzfristige Beschäftigung gesichert", sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Christoph Morgen. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2025 11:00 Uhr

Wie Menschen mit Beeinträchtigung alles zur Bundestagswahl lernen

Was macht der Bundestag? Und wie fülle ich einen Wahlzettel aus? Im Politiktreff in Oldenburg (Kreis Ostholstein) geht es um ganz grundlegende Fragen. Menschen mit Beeinträchtigungen kommen her, auch um fit für die Bundestagswahl zu werden. "In dieser Gesellschaft sollte jeder das Recht haben, wählen zu gehen." Das sagt Frank Weber. Er ist Bildungsbegleiter beim gemeinnützigen Unternehmen "Die Ostholsteiner". Alle zwei Wochen leitet Frank Weber den Politiktreff. Im Kurs wird auch die neue Broschüre des Landesbeauftragten für politische Bildung in Schleswig-Holstein verteilt. Auf 28 Seiten erklärt das Heft unter anderem, was der Bundestag macht, wie ein Stimmzettel korrekt ausgefüllt wird und was eine Demokratie ist. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2025 11:00 Uhr

A1: Vollsperrung am Wochenende in Ostholstein

Eine A1-Vollsperrung bremst am Wochenende den Verkehr auf der A1 zwischen Pansdorf und Sereetz (Kreis Ostholstein) aus. Von Montag an soll der Verkehr auf dem Abschnitt komplett auf dem sanierten Fahrstreifen Richtung Lübeck rollen. Für die vorbereitenden Arbeiten werden nach Angaben der Autobahn GmbH beide Fahrtrichtungen von Freitagabend 20 Uhr bis voraussichtlich Montag 6 Uhr gesperrt. Die Sperrung könnte früher aufgehoben werden, sollten die Arbeiten schneller vorangehen als geplant, teilt die Autobahn GmbH mit. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 16:30 Uhr

Das Wetter: überwiegend bewölkt aber trocken

Heute Nachmittag gibt es zum Teil zähe Hochnebel- oder Wolkenfelder, jedoch bleibt es weitgehend trocken. Regional lockert es auch auf und es kommt die Sonne heraus. Am freundlichsten ist es in Nordfriesland. Die Höchstwerte liegen bei 3 Grad in Meldorf (Kreis Dithmarschen) und bei 6 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland). Die Abendtemperaturen um 18 Uhr liegen bei 2 Grad am Schaalsee (Kreis Herzogtum Lauenburg) und 4 Grad in List auf Sylt (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2025 10:00 Uhr

