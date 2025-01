Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 26.01.2025 17:17 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 26. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Hier geht es zu den aktuellen Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick. Im Folgenden sehen Sie die Nachrichten vom 26. Januar 2025.

Das Wichtigste in Kürze:



Unfall sorgt für Vollsperrung der A1

Ein Autounfall hat am Sonntagnachmittag für eine stundenlange Vollsperrung der Autobahn 1 in Richtung Lübeck gesorgt. Ein Auto war in die Leitplanke gekracht und hatte sich gedreht, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle sagte. Dabei wurden zwischen den Anschlussstellen Barsbüttel und Stapelfeld (beide Kreis Stormarn) Diesel und Öl über alle drei Fahrstreifen verteilt. Die A1 musste in Richtung Lübeck deshalb voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Der Fahrer des Autos kam den Angaben nach ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2025 18:00 Uhr

Sperrungen auf A7 wegen Bauarbeiten an Rader Hochbrücke

Die A7 wird am Montag in Fahrtrichtung Norden zwischen dem Kreuz Rendsburg und Rendsburg/Büdelsdorf (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesperrt. Der Verkehr wird umgeschwenkt und über die andere Fahrbahn parallel an der Baustelle vorbeigeleitet, teilte die Autobahn GmbH mit. In die jeweilige Fahrtrichtung wird dann jeweils zwischen 8 Uhr und 17 Uhr nur eine Spur frei sein. Die Baustelle soll bis zum 3. Februar dauern. Am darauffolgenden Tag sind dann zwei Fahrspuren in Richtung Hamburg befahrbar und eine Spur in Richtung Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2025 15:00 Uhr

Sekundenschlaf verursacht offenbar Unfall auf A1

Am Samstagabend hat es auf der A1 bei Bargteheide (Kreis Stormarn) einen Unfall mit vier Verletzten gegeben. Laut Polizei wurden der Fahrer und drei Insassen leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer kurz eingeschlafen war und dadurch die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Fahrzeug stieß gegen die Leitplanke, flog dann darüber und blieb auf dem Dach liegen. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2025 15:00 Uhr

Fliegerbombe in Mönkeberg erfolgreich entschärft

In Mönkeberg im Kreis Plön hat der Kampfmittelräumdienst am Sonntag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger lag am Heikendorfer Weg im Ortskern nahe der Kieler Förde. Die mehr als 1.100 betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner mussten bis 11 Uhr ihre Wohnungen und Häuser verlassen - nun können sie wieder zurück, wie die Polizei mitteilte. Die Straßensperrungen wurden aufgehoben. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2025 14:00 Uhr

Ahrensburg: Hund beißt drei Menschen in den Arm

In Ahrensburg im Kreis Stormarn sind am Samstagabend drei Menschen von einem Hund gebissen worden. Nach Angaben der Leitstelle wurden die Beamten zu einem Mehrfamilienhaus in der Hamburger Straße gerufen. Dort fanden sie die drei Verletzten vor. Sie wurden offenbar von einem Hund in den Arm gebissen und kamen ins Krankenhaus. Die Hintergründe sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2025 11:00 Uhr

Mann bei Streit in Kieler Fußgängerzone mit Messer verletzt

In der Kieler Fußgängerzone ist am Sonnabendnachmittag ein 28 Jahre alter Türke bei einem Streit mit einem Messer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei nahmen die Beamten schon kurz nach der Tat einen Tatverdächtigen fest. Dieser stellte sich später jedoch nicht als mutmaßlicher Täter heraus. Wenig später konnten die Beamten den eigentlichen 25-jährigen, aus Syrien stammenden Hauptverdächtigen ermitteln und Kontakt aufbauen. Er stellte sich daraufhin selbst an einer Polizeistation. Worum es bei der Auseinandersetzung ging und wie viele Menschen beteiligt waren, sagte die Polizei nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und ob es bei dem Streit einen Zusammenhang mit einer kurdischen Demonstration gibt, die zeitgleich in der Kieler Innenstadt stattfand. Der Verletzte liegt weiter im Krankenhaus. Sein Zustand ist laut Polizei stabil. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2025 12:00 Uhr

Feuer im Abfallbetrieb in Schleswig

Beim Abfallentsorger Remondis in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat es am Sonnabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. In einer Halle brannte ein großer Haufen Papier und Pappe. Laut Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Zwei Feuerwehren mit etwa 50 Kräften waren vor Ort und zogen anschließend noch die Papierhaufen auseinander, um mögliche Glutnester zu löschen. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis 22 Uhr. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 2601.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Bewölkt und zeitweise Regen

Heute gibt es anfangs besonders in den östlichen Landesteilen noch Regenschauer, später sind Auflockerungen möglich. Anschließend bleibt es im Land überwiegend stark bewölkt. Am Nachmittag und Abend kann es zeitweise regnen. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad Celsius in Lübeck und 7 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland). Es weht ein mäßiger bis frischer Südwest- bis Südwind. An der Nordsee und auf den Nordfriesischen Inseln kann es stürmischer werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2025 10:00 Uhr

