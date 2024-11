Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 11.11.2024 10:22 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 11. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Privatschulen in Schleswig-Holstein boomen

In Schleswig-Holstein sind in den vergangenen 20 Jahren 37 neue Privatschulen gegründet worden. Das geht aus Zahlen des Bildungsministeriums hervor, die NDR Schleswig-Holstein vorliegen. Die Zahl der Privatschülerinnen und -schüler ist in den vergangenen zehn Jahren demnach von knapp 14.700 auf 16.800 angestiegen. Bei uns im Land zählen auch die Schulen der dänischen Minderheit zu den Privatschulen. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 10:00 Uhr

Schleifähre "Missunde II" fällt länger aus als erwartet

Die Schleifähre zwischen Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) und Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fällt länger aus als erwartet. Das teilt der Landesbetrieb für Küstenschutz mit. Grund sei der schlechte Motor-Zustand der 21 Jahre alten Fähre. Laut LKN müssen neue Teile mit längeren Lieferzeiten bestellt werden. Die Reparaturarbeiten finden auf der Eberhardt-Werft in Arnis statt. Die eigentlich schon ausrangierte Fähre ist weiterhin im Einsatz, weil ihre Nachfolgerin - die "Missunde III" - bei höheren Windgeschwindigkeiten nicht sicher fahren kann. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

Seenotrettung: Orientierungsloser Segler nach fünfstündiger Suche gefunden

In der Nacht zu Sonntag hat die Seenotrettung nach fünfstündiger Suche auf der Nordsee einen orientierungslosen Skipper nach Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) geschleppt. Der 64-Jährige hatte nach dem Ausfall seiner Bordelektronik die Rettung über Seefunk alarmiert. Weil er seinen genauen Standort in der Nordsee nicht kannte, suchten mehrere Schiffe und ein Hubschrauber nach ihm. Gefunden wurde er schließlich vor dem Seegatt zwischen den Inseln Langeoog und Spiekeroog, wie die Seenotretter mitteilten. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

Grenzlauf zwischen Boizenburg und Lauenburg erinnert an Mauerfall

Mit einem Grenzlauf haben Menschen aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern (MV) am Sonntag gemeinsam an den Mauerfall vor 35 Jahren erinnert. Auf der zwölf Kilometer langen Laufstrecke ging es von Boizenburg in MV über die ehemalige innerdeutsche Grenze nach Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Mitgelaufen sind Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und seine Amtskollegin aus Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig (SPD). Beim abschließenden Demokratiefest in Lauenburg sagte sie, dass der Tag des Mauerfalls für großes Leid und große Freude stehe. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

Positivbilanz nach Abschluss der Nordischen Filmtage in Lübeck

Die Veranstalter der 66. Nordischen Filmtage in Lübeck ziehen nach dem Abschluss des Festivals am Sonntag eine positive Bilanz. Auch in diesem Jahr sei die Zielmarke der 30.000 Kinobesuche und Online-Streams erreicht worden, so die Geschäftsführerin Susanne Kasimir. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

Karnevalssaison startet - auch in SH

Am 11.11. um 11.11 Uhr - das ist der Moment, auf den jedes Jahr Karnevalisten hinfiebern. Denn die neue Karnevalssession beginnt - auch in Schleswig-Holstein: So werden am Montag in Lübeck, Pinneberg, Moorrege (beide Kreis Pinneberg), Neumünster, Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) traditionell um 11.11 Uhr die Rathäuser gestürmt. Währenddessen sind die meisten Närrinnen und Narren aus der Karnevalshochburg Marne (Kreis Dithmarschen) noch bei der Arbeit. Dort geht es erst um 15.11 Uhr los. So wolle man dem schulpflichtigen karnevalistischen Nachwuchs die Möglichkeit geben, ebenfalls am bunten Treiben teilzunehmen, so Heiko Claußen, langjähriger Präsident der Marner Karnevalsgesellschaft. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:00 Uhr

Fliegerhorst Jagel startet Ausbildungsflüge auch in Dunkelheit

In der Region Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) müssen Anwohnerinnen und Anwohner mit mehr Fluglärm rechnen: Nach Angaben des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 "Immelmann" starten die Besatzungen vom Fliegerhorst Jagel auch in der Dunkelheit. Es handelt sich um Ausbildungsflüge. Zum ersten Mal werden dabei aber nicht nur Kampfflugzeuge vom Typ Tornado abheben. Auch die bewaffnete Aufklärungsdrohne Heron TP soll aufsteigen. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:00 Uhr

Nach Bankraub in Norderstedt: War der Tresorraum ausreichend gesichert?

In Norderstedt (Kreis Segeberg) ist vor drei Jahren eine Sparkassenfiliale überfallen worden. Die Täter brachen damals mehr als 600 Schließfächer auf, es entstand ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe. Fünf der Geschädigten hatten danach gegen die Bank geklagt, weil der Tresorraum aus ihrer Sicht nicht ausreichend gesichert war. Ein gerichtlich bestellter Sachverständiger soll nun klären, ob die Bank ihrer Sicherungspflicht ausreichend nachgekommen ist. In erster Instanz hatten die Kläger bereits gewonnen, doch die Bank legte Berufung ein. Nun muss das Oberlandesgericht Hamburg erneut entscheiden. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 07:00 Uhr

In Heide (Kreis Dithmarschen) ist die Feuerwehr in der Nacht zu Montag zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus ausgerückt. Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 23.40 Uhr in die Landvogt-Johannsen-Straße gerufen. Dort hätte Kleidung nahe eines Indoorpools gebrannt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer nach etwa einer Stunde löschen. Verletzt wurde niemand, das Haus ist zum Teil unbewohnbar. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 75.000 Euro. Wie das Feuer ausbrechen konnte, wird derzeit ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 07:00 Uhr

In Freienwill (Kreis Schleswig-Flensburg) hat es am Sonntagabend einen Großeinsatz für die Feuerwehr gegeben. Dort war in einem Wohnhaus auf einem Resthof ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr waren rund 70 Einsatzkräfte vor Ort. Alle Bewohner seien unverletzt. Die Nachlöscharbeiten laufen noch. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 06:00 Uhr

Ministerpräsident Daniel Günther besucht am Montag die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG). Der CDU-Politiker will unter anderem mit dem Betriebsrat der Werft und der IG Metall sprechen. Auch Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) und der Maritime Koordinator der Landesregierung, Andreas Burmester, werden erwartet. Im Anschluss ist eine Kundgebung am Werft-Tor geplant. Die FSG und Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben seit Monaten Probleme - Gehälter wurden verspätet gezahlt, es fehlen Aufträge. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 06:00 Uhr

Künstliche Intelligenz (KI) gehört an vielen Stellen bereits zu unserem Alltag. In Lübeck widmen sich Hochschulen und Forschungenzentren in dieser Woche intensiv diesem Thema - mit einer "Woche der KI". Die Forschenden aus Lübeck wollen Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltungen und Vereinen zeigen, was mit Künstlicher Intelligenz möglich ist und woran sie aktuell arbeiten. Dazu gibt es Workshops und Veranstaltungen an verschiedenen Orten. Am Freitag und Sonnabend geht die Woche der KI dann mit einem "Hackathon" zu Ende. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 06:00 Uhr

Wetter: Stark bewölkt und etwas Regen

Am Montag gibt es bei vielen Wolken zeitweise Regen oder später Schauer - an der Nordsee sind einzelne Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) und 11 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). Es weht schwacher bis mäßiger, zeitweise böiger, an der Nordsee mäßiger bis frischer Wind mit starken, teils stürmischen Böen, von südlichen Richtungen auf Nord bis Nordost drehend. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 06:00 Uhr

