Angespannte Lage bei Logistikunternehmen in SH

Angesichts fehlender Fachkräfte und gestiegener Betriebskosten blicken viele Speditionsunternehmen in Schleswig-Holstein mit Sorge in die Zukunft. Gründe sind laut Logistikverband SH die doppelte Maut und die im Januar erhöhte CO2-Steuer. Dadurch sei der Diesel teurer geworden. Logistikunternehmen müssten laut Branchenverband etwa 150.000 Euro zusätzlich allein für die Maut zahlen. Einen Teil der Mehrkosten könnten die Speditionen an ihre Kunden weitergeben, sagt Verbandssprecher Thomas Rackow. Pro Haushalt würde das im Schnitt Mehrkosten von 300 Euro im Jahr ausmachen. Gleichzeitig fehlten den Unternehmen Fahrer und Bürokräfte. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 08:00 Uhr

Heiligenhafen: Brand in Wohngebiet

In Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) hat in der Nacht ein Carport und ein Wintergarten gebrannt. Laut Leitstelle konnte die Feuerwehr verhindern, dass das Feuer auf das angrenzende Mehrfamilienhaus in der Straße Suhrenpohl übersprang. Die acht Bewohner blieben unverletzt. Etwa 60 Einsatzkräfte waren vor Ort, aktuell seien die Löscharbeiten in den letzten Zügen, heißt es von der Leitstelle. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 07:00 Uhr

Günstigeres Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler

Schülerinnen und Schüler im Land sollen künftig weniger für das Deutschlandticket zahlen. Statt der 49 Euro müssen sie bald nur noch 29 Euro für ein "Deutschland-Schulticket" ausgeben. Darauf haben sich Kommunen und Landesregierung geeinigt. Laut Schleswig-Holsteins Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide (CDU) ist für den Start der 1. Januar 2025 geplant. Vorher gebe es eine Übergangslösung, je nach Kreis oder kreisfreier Stadt ab dem 1. August oder 1. September 2024. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 06:00 Uhr

Flensburg bekommt Geld für Flächen-Recycling

Für die Sanierung eines mit Munitionsresten und Giftstoffen kontaminierten Grundstücks am Flensburger Ostufer bekommt die Stadt Geld vom Land. Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hat gestern einen Förderbescheid über mehr als 400.000 Euro übergeben. Er spricht von Flächen-Recycling, da ehemals bebaute Flächen weiter genutzt werden. Dort brannte vor drei Jahren ein Gebäudekomplex, der ohnehin abgerissen werden sollte. Wegen des kontaminierten Bodens muss eine Schicht von bis zu zwei Metern gesiebt und zum Teil abtransportiert werden. Stadt und Land teilen sich die Kosten. Laut Flensburgs Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) könnte wieder maritimes Gewerbe ansiedelt werden, ergänzt durch Wohnungen mit Fördeblick. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 06:00 Uhr

Fahrenkrug: Großeinsatz für die Feuerwehr

In Fahrenkrug (Kreis Segeberg) ist die Feuerwehr am Abend zu einem Großeinsatz ausgerückt. Nach Angaben der Helfer war ein Carport in der Straße Bornkamp in Brand geraten, die Flammen griffen auch auf das Dach eines Einfamilienhauses über. Etwa 80 Einsatzkräfte hatten das Feuer nach rund vier Stunden gelöscht. Strom und Gas in dem Haus wurden zur Sicherheit abgeschaltet, heute sollen Experten sich den Schaden anschauen und nach der Ursache für das Feuer suchen. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 06:00 Uhr

Wetter: Gewitter und teils starke Böen

Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt, über die Mittagszeit gibt es über die Ostsee und die Grenze zu Dänemark abziehende Regenschauer, zum Teil mit Blitz und Donner. Darauf folgen am frühen Nachmittag auch einige trockene Abschnitte mit Aufheiterungen. Im Laufe des Nachmittags kommen von der Nordsee und der Elbe her vermehrt Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen 21 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis 25 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht mäßig auf Südwest drehend mit zeitweise starken Böen. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 06:00 Uhr

