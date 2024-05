Stand: 30.05.2024 07:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Klimaneutral bis 2040: Absichtserklärung in SH unterschrieben

Bis 2040 soll Schleswig-Holsteins Industrie klimaneutral sein. Das plant die Landesregierung. Damit das gelingen kann, hat sie eine Absichtserklärung mit den laut Umweltministerium sechs größten Treibhausgasemittenten des Landes unterzeichnet. Dazu gehören der Baustoff-Konzern Holcim aus Lägerdorf (Kreis Steinburg), der Düngemittelproduzent Yara in Pinneberg (Kreis Pinneberg), der Materialhersteller Covestro, das Industriegasunternehmen Linde, der Chemie-Konzern Sasol (alle aus Brunsbüttel, Kreis Dithmarschen) und die Raffinerie Heide (Kreis Dithmarschen). | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 06:00 Uhr

Landespolizei bereitet sich auf EM-Einsätze vor

Die nahende Fußball-Europameisterschaft könnte auch für die Landespolizei in Schleswig-Holstein zu einem Kraftakt werden. Nach Angaben eines Sprechers unterstützen Beamte aus Schleswig-Holstein während der vierwöchigen Veranstaltung ihre Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern. Wann, wohin und wie viele Beamte zu den EM-Spielstätten ausrücken werden, steht laut Landespolizei in Kiel noch nicht genau fest. Die Polizeidirektionen an den jeweiligen Spielorten fordern die Unterstützung aus Schleswig-Holstein demnach rechtzeitig an. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 06:00 Uhr

Gedenkstätte für Sinti und Roma in Flensburg beschädigt

Die Gedenkstätte für die 1940 deportierten Sinti und Roma aus Flensburg und Umgebung ist beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei wurde die 100 Kilogramm schwere Stele herausgerissen - vermutlich in der Nacht zum Mittwoch. Da eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt nun der Staatsschutz. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 05:30 Uhr

Krankenhausreform: Von der Decken sorgt sich um kleine Kliniken

Noch immer fordern die Länder vom Bund Änderungen am Gesetzentwurf zur umstrittenen Krankenhausreform. Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) befürchtet vor allem für kleine Kliniken negative Folgen, wenn die vorgesehenen Vergütungspauschalen nicht angehoben werden. "Und was man dann macht, wie man diese Kliniken dann - in Anführungszeichen - rettet, ist etwas, was ich nicht erst geschehen lassen will." Die Pläne vom Bund sehen vor, dass das Gesetz 2025 in Kraft treten soll. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 07:00 Uhr

Auto überschlägt sich auf A20 bei Geschendorf

Auf der Autobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Geschendorf und Mönkhagen (Kreis Segeberg) hat sich am Mittwochabend ein Auto überschlagen. Die beiden Insassen wurden nach Angaben der Feuerwehr mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist unklar. Laut Polizei war die A20 in Richtung Lübeck bis in die Nacht gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 06:30 Uhr

Kiels Handballer feiern Heimsieg gegen Leipzig

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sein letztes Heimspiel in der laufenden Bundesliga-Saison gewonnen. Gegen den SC DHfK Leipzig setzte sich der Rekordmeister am Mittwoch mit 37:28 (15:16) durch. Niclas Ekberg erzielte vor den mehr als 20.000 Zuschauern elf Treffer für den gastgebenden Tabellenvierten. Für die Sachsen war Franz Semper siebenmal erfolgreich. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 07:00 Uhr

THW Kiel: Sven Ehrig wechselt zu Holstebro nach Dänemark

Handball-Profi Sven Ehrig wechselt zur neuen Saison vom deutschen Rekordmeister THW Kiel zum dänischen Erstligisten TTH Holstebro. Das teilte der THW am Mittwoch mit. "Die dänische Liga ist eine der stärksten in Europa. Es fühlt sich gut an, dort meine nächsten Entwicklungsschritte zu machen", sagte der 23-Jährige, dessen Vertrag in Kiel nicht verlängert worden war. Der Rechtsaußen stammt aus der Jugend vom THW Kiel. 2020 unterschrieb Ehrig seinen ersten Profivertrag. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 08:00 Uhr

SV Todesfelde steigt in Regionalliga Nord auf

Große Freude beim SV Todesfelde (Kreis Segeberg): Die Fußballmannschaft spielt in der kommenden Saison in der Regionalliga Nord. Das Team gewann am Mittwochabend bei Altona 93 mit 5:3 (2:3). Todesfelde ist der Aufstieg damit nicht mehr zu nehmen. Doppeltorschütze Marco Pajonk sagte mit Blick auf die kommende Saison in der vierten Liga: "Wir sind froh, dass es geklappt hat, wissen aber auch, dass es ein hartes Stück Arbeit wird." | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 06:00 Uhr

Wetter: Sonne, Wolken und Regen möglich

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. In der zweiten Tageshälfte sind auch Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte erreichten 18 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) bis 21 Grad in Barmstedt (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2024 06:00 Uhr

