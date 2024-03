Stand: 16.03.2024 11:09 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Fußball: Holstein Kiel tritt heute gegen SV Elversberg an

In der zweiten Fußball-Bundesliga steht Holstein Kiel in dieser Saison richtig gut da. Nach dem 1:0 Heimsieg am vergangenen Wochenende wollen die Kieler am Mittag bei der SV Elversberg nachlegen, um Platz 2 zu festigen. Anpfiff ist um 13 Uhr. NDR SH überträgt die Partie im Audiolivestream. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2024 11:00 Uhr

Start der Spargelernte in SH voraussichtlich Mitte April

Nach Angaben der Landwirtschaftskammer dauert es voraussichtlich noch bis Mitte April, bis Spargel in Schleswig-Holstein geerntet werden kann. Der Stand auf den Feldern sei regional aber unterschiedlich - abhängig vom Standort, vom Boden und von der Niederschlagsmenge, so eine Sprecherin. Im Süden Deutschlands sei mit Spargel hingegen schon zu Ostern zu rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2024 09:00 Uhr

Erneuter Busstreik in vielen Orten in SH

In Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg fahren auch an diesem Wochenende nahezu keine Busse. Ver.di hat die Busfahrerinnen und Busfahrer der kommunalen Betriebe erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft hatte angekündigt, dass sich die Warnstreiks an den Wochenenden bis Ende des Monats wiederholen sollen. Dadurch sollen Berufspendler sowie Schülerinnen und Schüler verschont werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2024 08:00 Uhr

Flughafen Lübeck probt Kommunikation im Ernstfall

Am Flughafen Lübeck proben heute bei einer großangelegten Notfallübung Einsatzkräfte für den Ernstfall. Die Flughäfen müssten regelmäßig überprüfen, ob beispielsweise die Kommunikation zwischen internen und externen Rettungsorganisationen funktionieren, erklärte eine Flughafensprecherin. An dem Training nehmen Beschäftigte des Airports, der Flughafenfeuerwehr, der Lübecker Berufsfeuerwehr und mehrere Freiwillige Feuerwehren teil. Auch Hilfsorganisationen wie DRK, Johanniter und Malteser sind vor Ort. Die Übung findet ausschließlich auf dem Flughafengelände statt. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2024 08:00 Uhr

Wetter: Wolken und blauer Himmel wechseln sich ab

Am Sonnabendmittag und -nachmittag ist es wechselnd wolkig. An der See kann es auch länger freundlich sein. Aber vor allem am Mittag sind einzelne Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad an der See und 11 Grad im Südosten. In der Nacht zum Sonntag ist es anfangs teils noch wolkig. Im Verlauf des Tages überwiegend gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei -1 bis 3 Grad, auf Helgoland 5 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2024 08:00 Uhr

