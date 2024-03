Stand: 01.03.2024 07:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tod in der Ostsee vorgetäuscht: Fall wird erneut verhandelt

Das Landgericht Kiel beschäftigt sich heute erneut mit dem Fall um einen vorgetäuschten Tod durch Ertrinken in der Ostsee. Ein Ehepaar war vor drei Jahren zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Die beiden hatten den Tod des Mannes durch ein Bootsunglück auf der Ostsee vorgetäuscht, um aus insgesamt 14 Versicherungsverträgen vier Millionen Euro zu bekommen. Nur in einem Fall wurde das Ehepaar verurteilt. Die Freisprüche wurden vom Bundesgerichtshof in Leipzig beanstandet. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 07:30 Uhr

Kiel und Cherson schließen Städtepartnerschaft

Kiel hat eine Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Cherson abgeschlossen. Laut Stadtpräsidentin Aust (Grüne) ist die entsprechende Vereinbarung am Donnerstag offiziell unterzeichnet worden. Aust betonte die Gemeinsamkeiten: "Cherson liegt wie Kiel am Wasser, beide Städte haben Universitäten - außerdem gibt es bereits einen Austausch zwischen den Hochschulen." Die Partnerschaft soll jetzt mit Leben gefüllt werden. Ein Vorschlag ist, dass Musiker aus Cherson, die wegen des russischen Angriffskriegs in Europa verteilt leben, in Kiel wieder für ein Konzert zusammenkommen. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 07:30 Uhr

Bauarbeiten der Deutschen Bahn sorgen für massive Zugausfälle in SH

Zwischen Hamburg und Itzehoe/Wrist (beide Kreis Steinburg) fallen ab heute Züge der Linien RB61 und RB71 aus. Grund dafür sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Bis zum 19. April müsse mit Einschränkungen gerechnet werden. Am kommenden Dienstag und Mittwoch fallen auch zwischen Elmshorn und Tornesch (beide Kreis Pinneberg) sowie Hamburg-Altona Züge aus. Und ab Mitte März sollen zwischen Hamburg und Pinneberg keine Züge mehr fahren. Auch dort sind nach Angaben der DB umfangreiche Bauarbeiten der Grund. Pinneberg wird somit zur Sackgasse für Regionalzüge, Pendler nach Hamburg müssen dann auf die S-Bahn umsteigen. Die Nordbahn will außerdem Busse einsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 07:00 Uhr

Krise in der Wohnungsbaubranche in SH

Die Stimmung in der Baubranche ist schlecht: Unternehmen im Land klagen über zu wenig Aufträge. Am Donnerstag bestätigte die Landesregierung, dass die Situation in Schleswig-Holstein angespannt sei. Würde mehr gebaut werden, könnte sich die Lage entspannen, doch viele Bauvorhaben würden nicht umgesetzt werden. Das liege an den schnell gestiegenen Zinsen sowie an weiterhin hohen Baukosten, so das Innenministerium. Auch beim privaten Wohnungsbau hatte es im vergangenen Jahr starke Einbrüche gegeben: Der Verband freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen verzeichnete 72 Prozent weniger Neubaten als im Vorjahr. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 07:00 Uhr

Fördertöpfe leer: Zu viele Anträge für sozialen Wohnungsbau in SH

Die Förderungen für den sozialen Wohnungsbau in Schleswig-Holstein sind bereits aufgebraucht. Das teilte die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) mit. Der Ansturm der Baufirmen sei zu größer als in den Vorjahren gewesen: Mehr als 100 Anträge habe es dieses Jahr gegeben, so die IB.SH. 2.000 Sozialwohnungen könnten 2024 somit entstehen. Ab Herbst könnten Förderanträge wieder gestellt werden können. Der Paritätische Wohlfahrtsverband befürchtet, dass ärmere Menschen die Leidtragenden sein könnten. Der Mieterverband fordert, dass noch mehr Geld in den sozialen Wohnungsbau gepumpt werden solle. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 07:00 Uhr

Holstein Kiel will mit Fan-Rekord nach Berlin reisen

Heute Abend spielt Holstein Kiel auswärts beim Bundesliga-Absteiger Hertha BSC in Berlin. Die Kieler brauchen die drei Punkte, um den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen, denn der Hamburger SV liegt nur einen Punkte dahinter auf Platz drei. Etwa 4.500 Kieler Fans haben sich zur Auswärtsfahrt ins Olympiastadion angekündigt. Ausfallen werden heute Abend Aurel Wagbe und Fiete Arp. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 06:00 Uhr

Tödlicher Unfall bei bei Tarp in der Nacht

Bei einem Verkehrsunfall auf der L15 im Kreis Schleswig-Flensburg ist in der Nacht zu Freitag ein 26 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben verlor der Mann um kurz vor 2 Uhr zwischen dem Sieverstedter Kreisel und der A7-Auffahrt bei Tarp die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen einen Baum. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 06:00 Uhr

Busse stehen still: Warnstreik bei kommunalen Busunternehmen beginnt

Heute beginnt der Warnstreik bei den kommunalen Busbetrieben, zu dem die Gewerkschaft ver.di am Mittwoch aufgerufen hatte. Die öffentlichen Busse stehen somit in Kiel, Lübeck, Flensburg sowie Neumünster bis Sonntagabend still. Hintergrund sind die geplatzten Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern. Ver.di forderte unter anderem die Arbeitszeit der Busfahrerinnen und Busfahrer zu verkürzen. Der fünftägige Warnstreik bei den privaten Busunternehmen geht hingegen heute Abend zu Ende. Auch für sie hat ver.di dieselben Forderungen. Die nächste Verhandlungsrunde ist in der kommenden Woche. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 06:00 Uhr

Weniger Einnahmen: Geldsorgen beschäftigen Städte und Gemeinden

Viele Kommunen in Schleswig-Holstein haben finanzielle Probleme. Wie der Gemeindetag mitteilte, liege der Grund unter anderem bei höheren Ausgaben für den öffentlichen Dienst, steigenden Kosten für die Kinderbetreuung und der Aufnahme von Geflüchteten. Die abgeschwächte Konjunktur würde noch dazu kommen, sagte Vorstand Jörg Bülow. Durch den kommunalen Finanzausgleich in diesem Jahr würden etwa 275 Millionen Euro weniger auf den Konten der Kommunen landen, so Bülow. Viele Städte und Gemeinden reagieren, indem sie ihre Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer erhöhen und Kredite aufnehmen. Der Gemeindetag nimmt nun den Bund in die Pflicht, die Kommunen zu entlasten. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 06:00 Uhr

Wetter: Erst Nebel, dann vorwiegend bewölkt, aber trocken

Heute ist es an manchen Orten neblig, danach wechselnd bewölkt. Zeitweise zeigt sich die Sonne und es bleibt vorwiegend trocken. Zunächst kann es auf den Inseln stellenweise regnen, später am Nachmittag und Abend auch im restlichen Land. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, an der Nordsee gibt es mäßigen bis frischen Südost- bis Südwestwind. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 12 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.03.2024 | 07:00 Uhr