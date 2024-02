Stand: 28.02.2024 07:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Henstedt-Ulzburg will AfD Zugang zum Bürgerhaus verwehren

Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) will Veranstaltungen mit "extremistischen, rassistischen oder antidemokratischen Inhalten" in seinem Bürgerhaus verbieten. So wolle man die Hürden für die AfD möglichst hoch setzen, sagte Bürgermeisterin Ulrike Schmidt (parteilos). Extremismus dürfe keinen Raum bekommen. Die AfD hatte das Bürgerhaus in der Vergangenheit immer wieder für große Parteiveranstaltungen genutzt. Die Partei kündigte an, gegen einen möglichen Ausschluss juristisch vorgehen zu wollen. Die Gemeinde Reinbek (Kreis Stormarn) hatte im vergangenen Herbst eine ähnliche Satzung für ihr Schloss verabschiedet. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 07:00 Uhr

Heide: Treffen zwischen Northvolt und Wirtschaft

Am Dienstag hatten das Unternehmen Northvolt und die Industrie- und Handelskammer zu einer Veranstaltung unter dem Motto "Northvolt trifft Wirtschaft" in Heide (Kreis Dithmarschen) eingeladen. Mehr als 500 Vertreter aus Einzelhandel, Gewerbe und Industrie kamen dazu ins Berufsbildungszentrum (BBZ). Das schwedische Unternehmen sammelt über eine Webseite ab sofort Fragen und Anliegen von Unternehmen, um diese später zu klären. Im Frühjahr will Northvolt mit dem Bau der Gigafactory auf einer 110 Hektar großen Fläche beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 07:00 Uhr

Wieder Tarifverhandlungen für Busgewerbe in SH

Im Tarifkonflikt bei den kommunalen Busunternehmen in Schleswig-Holstein treffen sich heute beide Seiten zur vierten Verhandlungsrunde. Ver.di will unter anderem die Wochenarbeitszeit für die Beschäftigten bei vollem Lohnausgleich kürzen. Der kommunale Arbeitgeberverband lehnte das mit Verweis auf die hohen Kosten ab. Ver.di forderte daher Land und Kommunen auf, mehr Geld für den ÖPNV zur Verfügung zu stellen. Sollte es heute keine Einigung geben, könnte es wieder Aktionen wie Warnstreiks geben, so ein Gewerkschaftssprecher. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 06:00 Uhr

Landeshaushalt SH: Opposition kritisiert Notkredit-Erhöhung

Die Landesregierung hat am Dienstag der sogenannten Nachschiebeliste für den Haushaltsentwurf 2024 zugestimmt. Geplant ist demnach den Notkredit auf 1,5 Milliarden Euro zu erhöhen - deutlich mehr als das Land an Einnahmen zur Verfügung hat. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sagte über die Neuverschuldung, die Folgen der Krisen seien im Rahmen des regulären Haushaltes nicht finanzierbar. Die FDP hält den geplanten Landeshaushalt für verfassungswidrig. Oppositionsführerin Serpil Midyatli (SPD) bezeichnete die schwarz-grüne Haushaltspolitik als unseriös und unehrlich. Die kommunalen Landesverbände zeigten sich besorgt, dass die Landesregierung gemachte Finanzierungszusagen nicht einhalten kann. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 06:00 Uhr

Flensburg siegt in der Handball-European League

Die SG Flensburg-Handewitt hat am Dienstag in der Handball-European League einen klaren Heimerfolg gegen Vojvodina Novi Sad gefeiert. Der Bundesligist schlug das serbische Team am vorletzten Spieltag der Hauptrunde mit 42:30 (20:16) und bleibt mit 8:2 Punkten Spitzenreiter der Gruppe. Die SG steht damit praktisch schon im Viertelfinale. Drittbester Werfer von Flensburg war August Pedersen mit neun Toren. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 05:30 Uhr

B5: Sperrung bei Husum nach Lkw-Unfall

Die B5 bei Husum (Kreis Nordfriesland) ist nach einem Unfall am Dienstag bis voraussichtlich heute früh um 9 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Personen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Grund für die längere Sperrung ist ein mit Kohl beladener Lkw, der nach dem Unfall in den Graben gerutscht war. Das Ersatzfahrzeug traf erst am Mittwochmorgen an der Unfallstelle ein. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 20:00 Uhr

Wetter: Wolken und Nebel bei einstelligen Temperaturen

Heute wird es wolkig, anfangs im Südosten und Osten teils neblig. Von der Nordsee her kommt gebietsweise etwas Regen, bevorzugt nördlich vom Nord-Ostsee-Kanal. Anfangs sind zwischen Lauenburg und Ostholstein, später vor allem in Nordfriesland größere Auflockerungen mit etwas Sonne möglich. Höchstwerte 7 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 9 Grad in Flensburg und Quickborn (Kreis Pinneberg). Es weht schwacher, an der See mäßiger Südwest- bis Südwind. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 06:00 Uhr

