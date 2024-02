Stand: 25.02.2024 18:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lübeck und Kiel: Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in SH

In Lübeck hat am Sonntag eine Demonstration gegen Rechtsextremismus stattgefunden. Nach Angaben der Veranstalter trafen sich in der Altstadt rund 5.000 Menschen zu einer Kundgebung. Der anschließende Demonstrationszug führte durch das Zentrum der Hansestadt. Um 16.45 Uhr gab es dann eine Abschlusskundgebung am Klingenberg. Auch in Kiel gab es eine Demonstration gegen Rechtsextremismus. Laut Polizeiangaben nahmen rund 2.500 Demonstrantinnen und Demonstranten teil. Dabei wurde eine Menschenkette um den Kleinen Kiel gebildet. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2024 18:00 Uhr

Handball-Bundesliga: THW Kiel mit Heimsieg gegen Eisenach

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat am Sonntag in eigener Arena mit 31:27 (14:13) gegen Aufsteiger ThSV Eisenach gewonnen. Die "Zebras" sind somit in der Tabelle auf Platz 4 bis auf einen Zähler an die SG Flensburg-Handewitt herangerückt, die im Topspiel gegen Spitzenreiter Füchse Berlin kurz vor Schluss den Sieg aus der Hand gegeben hatte. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2024 18:00 Uhr

Remis für die Flensburger Handballer im Spiel gegen Berlin

Die SG Flensburg-Handewitt und die Füchse Berlin haben sich in einem richtungsweisenden Topspiel der Handball-Bundesliga 31:31 (17:17) getrennt. Für die Schleswig-Holsteiner ist damit der Kampf um die Meisterschaft wohl endgültig vorbei: Auf den Spitzenreiter Berlin hat die SG durch das Remis weiterhin sechs Punkte Rückstand. Auch ein Champions-League-Platz dürfte schwer zu erreichen sein. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2024 18:00 Uhr

Fußball: Kellerduell der 3. Liga endet mit Niederlage für Lübecker

Der VfB Lübeck hat am Sonntag gegen den Halleschen FC mit 0:3 (0:2) verloren. Somit schwindet die Chance auf den Klassenerhalt in der 3. Liga immer mehr. Durch die dritte Niederlage und das sechste sieglose Spiel in Folge vergrößerte sich der Rückstand auf den HFC am rettenden Ufer auf sechs Punkte. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2024 17:00 Uhr

Warnstreik im privaten Busverkehr ab Montag in SH

Ab Montag wollen im Land die Fahrerinnen und Fahrer der privaten Busunternehmen streiken, die im Omnibusverband Nord organisiert sind. Die Gewerkschaft ver.di hatte dazu aufgerufen, bis zum späten Freitagabend (1. März) die Busse in den Depots zu lassen. Das betrifft unter anderem Autokraft in Nordfriesland, Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) oder Heiligenhafen (Kreis Ostholstein). Ver.di fordert unter anderem eine kürzere Wochenarbeitszeit. Die Arbeitgeberseite lehnt das bislang ab. Der kommunale Stadtverkehr in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster ist vom Warnstreik ausgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2024 15:00 Uhr

Zu wenig Polizeipräsenz? Mehr uniformierte Ordnungsdienste in SH

Immer mehr Städte in Schleswig-Holstein setzen auf kommunale Ordnungsdienste (KOD). Zuletzt führten Stockelsdorf im Kreis Ostholstein und Glinde im Kreis Stormarn einen ein. Sie sollen für mehr Sicherheit sorgen. Gleichzeitig wünschen sich die Kommunen im Land nach Angaben des Gemeindetages, dass diese Aufgaben weiter von der Polizei übernommen werden. Auch die Polizeigewerkschaft SH findet es falsch, fehlende Polizeikräfte durch Ordnungskräfte zu ersetzen. Durch den KOD entstehen für die Kommunen oft Kosten in Höhe von mehreren 100.000 Euro pro Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2024 10:00 Uhr

Das Wetter: Vereinzelt Schauer möglich, sonst meist bewölkt

Am Sonntag bleibt es vorwiegend bewölkt, zeitweise kann es regnen. Am Nachmittag kann es aus Richtung Ostholstein und Lauenburg auch auflockern. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland) bis 8 Grad in Lübeck. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, an der See auch teils frischer Wind aus südlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2024 17::00 Uhr

