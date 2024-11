Schleswig-Holstein News: Aktuelle Nachrichten aus SH im Überblick Stand: 06.11.2024 14:54 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 6. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



In Gnutz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben Polizisten in der Nacht zu Mittwoch ein totes Baby entdeckt. Den Angaben der Beamten zufolge war gegen 0.15 Uhr ein Notruf eingegangen. Das Kind soll etwa sechs Monate alt gewesen sein und sei im Garten eines Hauses gefunden worden, wie der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (shz) berichtet. Nähere Informationen gab die Polizei noch nicht bekannt. Allerdings soll es nach dem Fund keine Festnahmen gegeben haben, so ein Sprecher. Es werde in alle Richtungen ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 14:00 Uhr

Pendlerinnen und Pendler in Schleswig-Holstein müssen sich am Mittwoch (6.11.) auf landesweite Streiks bei den privaten Busunternehmen einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Wie lange der Streik dauern wird, ist unklar - laut ver.di aber zumindest bis zum Betriebsschluss. Betroffen sind private Busunternehmen im ganzen Land. Die kommunalen Busunternehmen in Städten wie Neumünster, Kiel, Flensburg und Lübeck fahren nach Plan. Hintergrund ist der laufende Tarifkonflikt. In einer Urabstimmung stimmten laut ver.di fast 99 Prozent der stimmberechtigten Beschäftigten für eine Ausweitung des Arbeitskampfes. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 12:00 Uhr

Die Gewerkschaft ver.di hat die Mitarbeitenden der Schön Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) für Mittwoch und Donnerstag wieder zum Warnstreik aufgerufen. Für den Mittag ist eine Kundgebung geplant. Die psychosomatische Fachklinik hat bis jetzt keinen Tarifvertrag. Erste Verhandlungen mit der Gewerkschaft seien abgelehnt worden, erklärt ver.di. Die Klinik selbst erklärt sich gesprächsbereit und will die Patientenversorgung bis zum Streikende am Donnerstagabend gewährleisten. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 8:30 Uhr

Der Hamburger Senat hat am Dienstagabend eine Preiserhöhung für Bus- und Bahnfahren beschlossen. Demnach steigen die Preise im Hamburger Verkehrsverbund für Einzeltickets für zwei Tarifringe und die Kurzsstrecke um zehn Cent. Außerdem soll es nur noch ein Ganztagesticket geben, die "9-Uhr-Tageskarte" fällt weg. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 8:30 Uhr

Husumer Pestalozzi-Schule fördert Barrierefreiheit

Die Pestalozzi-Schule in Husum (Kreis Nordfriesland) beteiligt sich am Projekt "Barrierefreie Schule", das Kindern und Jugendlichen das Leben mit Behinderung näherbringen soll. Dafür erhielt die Schule eine sogenannte "Barriebox" mit Materialien, die Bewegungseinschränkungen simulieren. Projekt-Sprecherin Magdalena Drywa erklärte, dass die Box den Schülern helfen solle, sich in die Herausforderungen von Kindern mit Behinderung hineinzuversetzen - etwa wie man sich im Rollstuhl fortbewegt oder wie man mit eingeschränkter Greiffähigkeit agiert. Weitere Boxen zu Hören, Sehen und Autismus können kostenlos ausgeliehen werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 08:30 Uhr

Herbstdeichschau in Dithmarschen

Die Herbstdeichschau macht am Mittwoch Station in Dithmarschen. Jedes Jahr im Frühling und Herbst kontrollieren Fachleute, ob die Deiche sicher sind. Dazu treffen sich Vertreter vom Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen und vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH). Fabian Lücht, LKN.SH-Geschäftsbereichsleiter, berichtet, bei der Deichschau werde nicht nur nach möglichen Schäden geschaut. Auch die Deichbaustelle in Friedrichskoog solle kontrolliert werden. Dort werden derzeit zwei Kilometer des Deiches verstärkt. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 08:30 Uhr

Nach einem tödlichen Nachbarschaftsstreit in Neumünster-Einfeld ist der Tatverdächtige nun in einer Fachklinik. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass der 63-Jährige aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung nicht schuldfähig sei, so die Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion in Kiel. Am Dienstagnachmittag erfolgte auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft die Vorführung des Mannes bei dem zuständigen Amtsgericht. Der Haftrichter folgte dem Antrag und erließ einen Unterbringungsbefehl. Der 63-Jährige steht im Verdacht, am Sonntag seinen 73 Jahre alten Mieter aufgrund eines Streits getötet zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 08:00 Uhr

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) beginnt am Mittwoch (6.11.) die Herbstkonferenz der Energieminister. Unter anderem geht es um die Zukunft der Energiewende. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hofft auf ein klares Bekenntnis der Konferenz dazu. Auch die Wirtschaft wolle, dass die Politik in dieser Frage Kurs halte, sagte Goldschmidt. Sorgen bereiten die hohen Kosten für Energie. Deshalb soll auch darüber beraten werden, wie die Netzentgelte gesenkt werden könnten. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 06:00 Uhr

Bei einem Unfall in Ahrensburg (Kreis Stormarn) ist ein 29 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Mann aus ungeklärter Ursache am Abend im Beimoorweg rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Hamburger Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 06:30 Uhr

Rund 170 Lang- und Kurzfilme, Dokumentationen und Serien erwarten die Besucherinnen und Besucher bei den diesjährigen 66. Nordischen Filmtagen in Lübeck. Sie beginnen offiziell Mittwochabend. Es gibt Filme aus Skandinavien, dem Baltikum, Finnland, Island und Schleswig-Holstein zu sehen. Mehr als die Hälfte des Angebots steht deutschlandweit auch als Stream zur Verfügung. Eröffnet wird das Festival mit dem Animationsfilm "Flow" des lettischen Regisseurs Gints Zilbalodis - ein Film ohne Worte, sondern nur mit Tieren und ihren Geräuschen. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 06:00 Uhr

Heute ist es überwiegend stark oder hochnebelartig bewölkt, teilweise längere Zeit neblig-trüb, doch meist trocken. Im Tagesverlauf gibt es zumindest gebietsweise Auflockerungen mit Chancen auf ein wenig Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen bei acht Grad in Dassendorf (Herzogtum Lauenburg) bis zehn Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 07:00 Uhr

