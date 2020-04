Stand: 28.04.2020 14:30 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Innenminister Hans-Joachim Grote tritt zurück

Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) ist zurückgetreten. Das hat er soeben schriftlich mitgeteilt. Hintergrund sei ein Schriftwechsel zwischen ihm und einem Journalisten, der im Zuge eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens gegen einen Beamten der Landespolizei Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) vorgelegt worden sei. Danach habe es eine Aussprache mit Günther gegeben. "Um einen möglichen politischen Schaden abzuwenden, und nicht zuletzt nach einem gesundheitlichen Rückschlag vor längerer Zeit, von dem ich mich nicht vollständig habe erholen können, habe ich dem Ministerpräsidenten heute angeboten, mein Amt als Minister für Inneres, ländliche Räume und Integration in der schleswig-holsteinischen Landesregierung mit Ablauf des heutigen Tages niederzulegen", schreibt Grote. "Der Ministerpräsident hat diesem Wunsch entsprochen." Günther will sich in wenigen Minuten dazu äußern.

In Kürze mehr auf NDR.de

