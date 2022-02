Schleibrücke Lindaunis: Die Chronologie der Verzögerungen Stand: 03.02.2022 14:57 Uhr Schon seit fast 20 Jahren laufen Planungen zum Neubau der Auto- und Eisenbahn-Klappbrücke. Wir geben einen chronologischen Überblick über die wichtigsten Ereignisse - von den ersten Überlegungen bis hin zum aktuellen Bauzeitplan.

Die Auto- und Eisenbahn-Klappbrücke in Lindaunis führt über die Schlei und verbindet die Landkreise Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde. Sie ist eine wichtige Verkehrsverbindung in der Region, und auch für den Tourismus hat sie eine herausragende Bedeutung. Die Schleibrücke ist aber alt - in Teilen stammt sie aus dem Jahr 1892. Schon seit 2003 gibt es Pläne, eine neue Brücke zu bauen. Doch aus unterschiedlichen Gründen verzögerte sich der Bau immer und immer wieder. Zurzeit entsteht der Neubau - und zwar östlich neben der vorhandenen Brücke. Die Fertigstellung ist nach Angaben der Bahn für 2025 geplant. Allerdings haben sich die Baukosten auf das Doppelte erhöht.

2003: Erste Überlegungen für Neubau

Die alte Schleibrücke wird repariert. Die Bahn überlegt erstmals, ob sich vielleicht ein Neubau lohnt.

Dezember 2006: Studie zur Wirtschaftlichkeit

Im Landtag in Kiel wird eine Studie zur Wirtschaftlichkeit vorgestellt. Darin heißt es, dass ein Neubau billiger wäre. Die Kosten würden bei 7,65 Millionen Euro liegen. Das Verkehrsministerium spricht sich für einen Neubau aus. 2007 sollen die Planungen konkretisiert werden und weitere Gespräche mit der Deutschen Bahn, der Gemeinde und der Denkmalschutzbehörde folgen.

April 2007: Erster Planungs- und Bauzeitplan

Ein Ingenieurbüro legt in Abstimmung mit der Deutschen Bahn AG einen groben Planungs- und Bauzeitplan vor. Demnach könnte Mitte 2011 mit dem Neubau der Brücke begonnen werden und die Fertigstellung 2012 sein. Vorab ist ein Planungszeitraum von etwa 3,5 Jahren vorgesehen. Möglichkeiten einer Beschleunigung des Planungs- und Genehmigungsverfahrens werden geprüft. Die Gesamtkosten des geplanten Neubaus sollen etwa 7,5 Millionen Euro betragen. Das Land will sich laut "Schleswiger Nachrichten" voraussichtlich mit etwas mehr als 50 Prozent an den Gesamtkosten beteiligen. Die Bahn AG kann für den Neubau der Brücke Bundesmittel einsetzen.

August 2007: Baubeginn im Jahr 2012 geplant

Hartmut Mehdorn von der Bahn AG gibt grünes Licht, der Denkmalschutz hatte zuvor seine Bedenken aufgegeben. Die Brücke ist seit 1997 denkmalgeschützt. Angestrebt wird nun ein Baubeginn im Jahr 2012. Laut Kostenschätzung ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von knapp neun Millionen Euro für das Projekt an der Schlei.

Februar 2008: Geplante Baukosten steigen

Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis spricht von einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Land. Die Verhandlungen beginnen. Es wird nun mit Kosten von zehn Millionen Euro gerechnet.

Januar 2010: Zeitplan verschiebt sich

Die geplante Fertigstellung wird verschoben auf 2014.

Juni 2010: Zeitintensives Genehmigungsverfahren

Ute Plambeck von der Bahn bedauert die erforderlichen und zeitintensiven Genehmigungsverfahren, die es voraussichtlich erst im Jahre 2012 ermöglichen, mit den Bauarbeiten zu beginnen. Nun werden die Planungen für den Neubau aber konkreter: Die wesentlichen Arbeiten würden 2013 und 2014 erfolgen, heißt es. 2014 soll das Bauwerk dann stehen, die Kosten werden mit etwa 7,5 Millionen Euro veranschlagt.

Mai 2013: Vorläufiger Zeitplan wird vorgestellt

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer macht deutlich, dass der Baubeginn noch dauert. 17,2 Millionen seien die errechneten Minimalkosten, für die es bereits eine Kostenteilungsvereinbarung mit der Bahn gebe. Diese werde 32 Prozent der Kosten übernehmen.

Torsten Conradt vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr stellt die neue Schleiquerung und den vorläufigen Zeitplan vor: Beginn der planungsrechtlichen Absicherung mit Öffentlichkeitsbeteiligung sieht Conradt im Jahr 2014. Die Dauer schätzt er auf 18 Monate. Minister Meyer sagt, angesichts von Unwägbarkeiten beim Naturschutz und in der Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn könnten sich zusätzliche Verzögerungen ergeben.

Juni 2014: Wieder Probleme an der Brücke

Die Brücke kann nicht geöffnet werden, weil sich Stahlteile durch die Hitze ausgedehnt und verbogen haben. Die Deutsche Bahn reicht einen Antrag auf Plangenehmigung beim Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr ein. Demnach will die Bahn eine neue Brücke mit zwei Fahrspuren für den Autoverkehr bauen.

August 2014: Bahn reicht ersten Entwurfsplan ein

Der Plan: Baubeginn soll nun 2015 sein, die Fertigstellung 2018. Die Kosten, so heißt es, werden vermutlich steigen. Die Bahn soll ein Drittel der Kosten tragen, das Land zwei Drittel. Die Planungsunterlagen sollen erst im Herbst eingereicht werden. Erst dann kann entschieden werden, ob ein zeitaufwendiges Planfeststellungsverfahren notwendig wird. Es fehlt unter anderem noch die europaweite Ausschreibung.

Dezember 2014: Politischer Streit über Zeitplan

Es entsteht politischer Streit darüber, ob die Küstenkoalition aus SPD, Grünen und SSW das geplante Projekt verschleppt. Oder hat die Vorgängerregierung Fehler gemacht? Der CDU-Landtagsabgeordnete Johannes Callsen schreibt in einer Pressemitteilung, dass "die Landesregierung den Neubau der dringend notwendigen Eisenbahnbrücke in Lindaunis frühestens 2018 beginnen wird". Das gehe aus dem Haushalt 2015 hervor.

Die Plangenehmigungsunterlagen würden noch im diesem Jahr von der Deutschen Bahn AG, der Eigentümerin der Brücke, beim Eisenbahnbundesamt eingereicht, teilte das Wirtschaftsministerium daraufhin mit und fügt an: Die Bahn erwarte den Beschluss Ende 2015, so dass nach europaweiter Ausschreibung Mitte 2016 mit dem Neubau begonnen werden könne.

März 2015: Diskussionen um Finanzierung

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer schätzt die Kosten inzwischen auf 46 Millionen Euro. Es gibt wieder Diskussionen darüber, wie viel die Bahn und wie viel das Land bezahlt. Schleswig-Holstein hat für 2018 und 2019 jeweils 18 Millionen Euro in die Haushaltsplanung einstellen lassen. Das Kabinett muss darüber noch entscheiden. Sollte es grünes Licht geben, sei mit der Bahn vereinbart, dass diese die Arbeiten vorfinanziere, so Meyer.

März 2015: Bahn stellt Pläne vor

Die Bahn spricht von Neubaukosten in Höhe von 40 und nicht von 46 Millionen Euro. Minister Meyer habe mit "Brutto" gerechnet, heißt es. Die Deutsche Bahn stellt ihre Pläne vor. Der Neubau soll parallel zur vorhandenen Brücke entstehen, direkt daneben, ebenfalls 126 Meter lang. Es ist ein flacher Zweckbau ohne das charakteristische Stahlfachwerk - dafür aber mit einem extra Radweg, zwei Spuren für Autos und einem integrierten Zuggleis in einer der Autospuren.

Februar 2016:

Die Bahn gibt eine Verzögerung um ein Jahr bekannt. Der Grund: Dämme müssen zunächst aufgeschüttet werden, und das Unternehmen muss nach eigenen Angaben erstmals bei einem Brückenbau umfangreiche Risikoanalysen nach EU-Recht anstellen. Auch der Bau der Brücke sei schwierig, die Technik kompliziert. "Der Entwurf einer Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung wird Anfang März an das Land versendet", sagt Bahnsprecher Meyer-Lovis.

Die Entwurfsplanung des Projektes ist abgeschlossen, der Beschluss für die Genehmigung des Plans seitens des Eisenbahn-Bundesamtes wird für April erwartet.

April 2017: Geplante Fertigstellung nun 2020

Wirtschaftsminister Meyer rechnet jetzt mit dem Spatenstich für 2018, mit der Fertigstellung 2020. Die Finanzierung sei gesichert. Auch Torsten Conradt, Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, zeigt sich zuversichtlich: Das Eisenbahnbundesamt müsse noch 13 Sondergenehmigungen erteilen.

Januar 2018: Bauarbeiten sollen im zweiten Quartal 2019 starten

Es gibt weitere Verzögerungen. Das Genehmigungsverfahren gestaltet sich kompliziert, Unterlagen beim Eisenbahnbundesamt werden noch geprüft. Die Bahn hofft, die eigentlichen Bauarbeiten im zweiten Quartal 2019 starten zu können. Die Brücke soll 2021 fertig sein.

März 2019: Einige Fragen der Statik noch ungeklärt

Die Bahn überprüft die eigene Planung durch eine eingesetzte "Task Force". Ein neuer Projektleiter muss in die Thematik eingearbeitet werden. Statische Fragen sollen geklärt werden. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) ist verärgert. Johannes Callsen von der CDU ist ebenfalls sauer: "Es ist für mich nicht erklärbar, dass zu diesem späten Planungszeitpunkt offenbar grundlegende Fragen der Statik für das Brückenbauwerk noch einmal geprüft werden müssen."

April 2019: Kein Planrecht

Wirtschaftsminister Buchholz macht deutlich, dass aufgrund von Planänderungen, die wegen des "ziemlich komplizierten Bauverfahrens" notwendig sind, eine Verschiebung des Zeitplans gibt. Nach seinen Worten rechnet die Bahn damit, dass es bis 2023 dauern wird, bis die Brücke komplett befahrbar ist. Der Bahn liegt weiterhin kein Planrecht vor.

Juli 2019: Alle notwendigen Genehmigungen sind da

Das Eisenbahnbundesamt genehmigt den Neubau. Nach vielen Jahren der Planung sind nun alle notwendigen Genehmigungen vorhanden. Nun sollen im Herbst erste Arbeiten für den Neubau beginnen, der neben der alten Schleibrücke entsteht. In etwa vier Jahren soll der Neubau fertig sein.

September 2020: Der Neubau kann beginnen

Erste Bauarbeiten beginnen. Die Kosten verdoppeln sich aber fast. Die Nettokosten steigen von rund 40 auf etwa 73 Millionen Euro. Laut Bahn liegt die Kostensteigerung an den langjährigen Prüfungen des Projekts durch das Eisenbahnbundesamt. Die Kosten mussten außerdem an die Entwicklung des Baupreisindexes angepasst werden.

August 2021: Noch später - noch teurer

Die alte Brücke hat sich bei Rammarbeiten verzogen. Deshalb muss der gesamte Plan für den Neubau der Brücke überarbeitet werden. Deren Fertigstellung verschiebt sich laut Bahn um rund zwei Jahre auf Ende 2025. Die Kosten erhöhen sich auf nunmehr rund 84 Millionen Euro.

Februar 2022: Lindaunisbrücke wird doppelt so teuer wie geplant

Mit rund 100 Millionen Euro wird die neue Auto- und Eisenbahn-Klappbrücke über die Schlei fast doppelt so teuer wie vor etwa sieben Jahren geplant. Das gibt Finanzministerin Heinold bekannt. Zwei Drittel der Kosten (rund 68 Millionen Euro) steuert das Land aus dem sogenannten Impuls-Programm bei. Vor allem die hohen Stahlkosten seien daran Schuld, heißt es vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Auch der Plan, die alte Brücke im Sommer jeweils passierbar zu lassen, erhöhe die Kosten.

