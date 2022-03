Schlechte Luft in Schleswig-Holstein - wie kommt das? Stand: 25.03.2022 17:17 Uhr Viele Menschen in Schleswig-Holstein genießen gerade das tolle Wetter und sind draußen an der frischen Luft. Doch ganz so frisch scheint die gar nicht zu sein, denn einige Wetterapps zeigen hohe Feinstaubwerte.

Diese Beobachtung teilt auch NDR-Wetterexperte Meeno Schrader: "Schlechte Luft heißt, es sind Partikel in der Luft, die da eigentlich in der Konzentration nicht hingehören. Ob das nun Ozon, Stickstoffdioxid oder Feinstaub ist. In diesem Fall handelt es sich tatsächlich um Feinstaub." Dessen Konzentration sei aktuell vor allem in der Osthälfte des Landes, wie etwa in Flensburg, Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg), Kiel und in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) erhöht.

Gutes Wetter gleich schlechte Luft?

Aber warum ist das so? Auch darauf hat NDR-Wetterexperte Meeno Schrader eine Antwort. "In Teilen hat das schon etwas mit dem guten Wetter zu tun, das wir gerade erleben. Im Hochdruckgebiet sinken die Luftteilchen und damit auch die Schadstoffteilchen nach unten ab. In dieser Konstellation bleibt der Feinstaub in den unteren Luftschichten gefangen - so entsteht eine sogenannte 'Inversionswetterlage'." Seit Tagen beschert uns das Hochdruckgebiet "Peter" tolles Wetter - zuvor lag es noch über Osteuropa, erklärt Meeno Schrader weiter. Doch jetzt käme das Hochdurchgebiet bei uns aktuell kaum vom Fleck und deshalb bleiben auch die schlechten Luft- und Schadstoffpartikel an einigen Orten in Schleswig-Holstein bestehen.

Meeno Schrader: Bald wieder bessere Luftqualität

Feinstaub ist nachweislich schlecht für die Gesundheit und kann nach Angaben des Umweltbundesamtes gerade bei Allergikern zu verstärkten Reaktionen führen. Doch der NDR Wetterexperte kann zumindest teilweise Entwarnung geben. "Die Feinstaubkurve weist heute nicht mehr nur nach oben", sagt Meeno Schrader. In Flensburg liege der Wert zwar immer noch bei 60 Mikrogramm pro Kubikmeter und damit auf der Luftqualitätsskala auf "schlecht", er geht aber davon aus, dass bereits morgen oder übermorgen das Hochdruckgebiet von einer Kaltfront verdrängt werden könnte und die Schadstoffwerte in der Luft so wieder sinken werden.

