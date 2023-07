Schießerei in Uetersen: Polizei sucht Zeugen Stand: 24.07.2023 11:14 Uhr Mehrere Schüsse in Uetersen: Ein Elmshorner ist bei einer Schießerei verletzt worden. Anwohner wählten den Notruf.

Ein 57-jähriger Elmshorner ist in der vergangenen Nacht bei einer Schießerei in Uetersen im Kreis Pinneberg verletzt worden. Mehrere Anwohner hatten sich um kurz vor ein Uhr bei der Polizei gemeldet, nachdem sie mehrere Schüsse im Bereich der Wassermühlenstraße gehört hatten. Die Polizeibeamten fanden bei ihrem Eintreffen Einschusslöcher an einem Fahrzeug.

Polizei sucht Zeugen

Zeitgleich meldete das Klinikum Elmshorn eine Person mit einer Schussverletzung am Bein, die sich selbstständig in die Klinik begeben hatte. Es soll sich laut Polizei um den verletzten Elmshorner handeln. Lebensgefahr habe nicht bestanden, erklärt die Kriminalpolizei Itzehoe (Kreis Steinburg). Die Beamten haben jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.07.2023 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg