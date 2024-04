Stand: 18.04.2024 14:13 Uhr Scheunenbrand in Bredenbek voraussichtlich am Nachmittag gelöscht

In Bredenbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist die Feuerwehr weiter damit beschäftigt, eine brennende Scheune zu löschen. Das Feuer war am Donnerstagvormittag ausgebrochen, warum ist noch unklar. Die Scheune wird mit einem Bagger abgerissen. Der Einsatz sei voraussichtlich im Laufe des Nachmittags beendet, sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes. In der Scheune sind mehrere Schlepper und Autos abgestellt. Durch die starke Rauchentwicklung kam es zeitweise zu Sichtbehinderung auf der A210. Ein Mensch hat den Angaben zufolge Rauch eingeatmet und musste im Krankenhaus behandelt werden.

