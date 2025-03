Stand: 03.03.2025 11:03 Uhr Scheune in Bosau brennt nieder - 600.000 Euro Schaden

In der Nacht auf Montag ist eine Scheune in Bichel in der Gemeinde Bosau (Kreis Ostholstein) in Brand geraten. Eine Nachbarin hatte das Feuer um kurz nach Mitternacht bemerkt und die Polizei alarmiert, teilen die Beamten mit. Die Feuerwehr war stundenlang mit dem Löschen des Brandes beschäftigt. Ein Reetdachhaus neben der Scheune konnte gerettet werden. Verletzt wurde niemand. In der Scheune wurde den Angaben zufolge Getreide getrocknet. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 600.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein