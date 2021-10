Scheune brennt in Emkendorf, Strohballen im Kreis Ostholstein Stand: 19.10.2021 07:18 Uhr Mehrere Brände im Kreis Rendsburg-Eckernförde und im Kreis Ostholstein haben die Feuerwehren in der vergangenen Nacht beschäftigt.

In Emkendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) brannte gegen Mitternacht eine Scheune in direkter Nähe der A7 ab. Nach Angaben der Leitstelle waren darin Heu, Stroh und landwirtschaftliche Maschinen gelagert. Wie hoch der Schaden ist und warum die Scheune brannte, kann die Polizei noch nicht sagen - sie will die Ermittlungen heute aufnehmen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Hängen Strohballenbrände zusammen?

In Schashagen (Kreis Ostholstein) brannten laut Leitstelle am Montagabend gegen 21.30 Uhr etwa 400 Rundballen auf einer Koppel im Lindenweg. Eine knappe halbe Stunde später wurden die Helfer in Hinrichsdorf auf Fehmarn alarmiert. Dort brannten noch einmal 200 Rundballen auf einem Feld. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus. Verletzt wurde auch hier niemand.

