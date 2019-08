Stand: 10.08.2019 16:32 Uhr

Scharnebeck: Normalbetrieb ab Montag?

Es geht voran am Schiffshebewerk Scharnebeck im Landkreis Lüneburg: Die Zahl der wartenden Binnenschiffe ist am Sonnabend weiter gesunken. Der Stau im Unterwasser aus Richtung Hamburg hat sich bis zum Mittag komplett aufgelöst, wie der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Uelzen, Martin Köther sagte. Anders sähe es in Richtung Hamburg aus: Im Oberwasser hätten dort bis zum Mittag noch 36 Schiffe gewartet, so Köther. Der WSA-Leiter geht davon aus, dass bis Montag annähernd der Normalbetrieb erreicht sei. Dies hänge allerdings auch davon ab, wie viele neue Schiffe dazu kommen. Zudem werde es eine Weile dauern, bis sich die Schiffe im Fahrgebiet verteilt haben, sagte der Behördenleiter.

Videos 01:13 Niedersachsen 18.00 Scharnebeck: Schiffshebewerk schleust wieder Niedersachsen 18.00 Das Schiffshebewerk in Scharnebeck bei Lüneburg läuft wieder. Sieben Tage lang hat es still gestanden. Und damit auch die Binnenschifffahrt auf dem Elbe-Seitenkanal. Video (01:13 min)

Störungsfreies Schleusen seit Freitagmorgen

Das Werk hatte das Schleusen am 2. August vorübergehend einstellen müssen - infolge desSchadens am Elb-Stauwehr in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Zwischenzeitlich mehr als 80 Binnenschiffe mussten darauf am Schiffshebewerk Scharnebeck warten. Nach einer Notreparatur des unterspülten Elbe-Wehrs hatte das Hebewerk am frühen Donnerstagmorgen wieder den Betrieb aufgenommen. In der Nacht zu Freitag musste das Schleusen erneut wegen eines zu niedrigen Wasserstandes eingestellt werden. Seit Freitagmorgen laufe das Werk störungsfrei, so Köther.

50 bis 60 Schiffe können pro Tag geschleust werden

Durch das Schiffshebewerk am Elbe-Seitenkanal werden jährlich nach WSA-Angaben mehr als 21.000 Schiffe geleitet. Pro Tag können demnach etwa 50 bis 60 Schiffe geschleust werden. Laut WSA-Leiter Köther gebe es auch im Regelbetrieb Phasen, in denen 15 bis 20 Schiffe warten müssen. Der Verkehrsandrang sei unterschiedlich.

Binnenschiffer werfen WSA Versäumnisse vor

Die Europäische Vereinigung der Binnenschiffer hatte unterdessen über die immensen Folgen geklagt, die der Stau für den Warenverkehr habe. Einige Schiffe könnten die geplanten Anschlüsse an die großen Frachter ab Hamburg nicht mehr erreichen, hieß es. Die Binnenschiffer werfen den Behörden vor, bereits seit Mai von dem Problem am Stauwehr gewusst zu haben. Das streitet das Wasser- und Schifffahrtsamt jedoch ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.08.2019 | 17:00 Uhr