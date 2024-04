Stand: 18.04.2024 14:07 Uhr Scharbeutz: Unbekannte übergießen Auto mit ätzender Flüssigkeit

Mit einem ungewöhnlichen Fall hat es die Polizei in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) zu tun: Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh ein Auto in der Straße Möwenberg mit einer augenscheinlich ätzenden Substanz übergossen. Als die Autofahrerin in ihren Wagen einsteigen wollte, bermerkte sie die weißlich-gelbe Flüssigkeit, die großflächig über das Dach und die Motorhaube gegossen worden war. Plastikteile am Wagen gingen dadurch kaputt und der Lack platzte ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Schaden: Rund 7.000 Euro. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittler suchen Zeugen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.04.2024 | 16:30 Uhr