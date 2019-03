Stand: 06.03.2019 05:00 Uhr

Schafe auf dem Rücken: Ein Schubs hilft

von Frank Hajasch

Langsam wird es hell. Die ersten Vögel piepsen. Der Nebel schleicht sich. Das alles kennt Birgit Voigtländer. Jeden Morgen ist sie früh unterwegs. Ihre Schafherde ist im Naturpark Aukrug zu Hause, der sich über die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Steinburg erstreckt. Die Tiere sind in der Lammzeit. "Ich weiß nie, was mich erwartet", sagt die Schäferin. Sie denkt an die neugeborenen Lämmer und lächelt dabei - obwohl sie nicht gerade problemlose Tage durchlebt. "Sorgen machen mir die Rückenlieger", sagt Voigtländer. Das sind Schafe, die Parasiten loswerden wollen und sich dafür ins Gras legen. Bei Muttertieren drückt der Nachwuchs im Bauch jedoch nach unten. Die Schafe kommen häufig nicht mehr auf die Beine, drohen im schlimmsten Fall - aufgrund von Blähungen - innerlich zu platzen.

Erste Hilfe: Urlauber sollen Schafe aufstellen Hallo Niedersachsen - 04.05.2018 19:30 Uhr Wenn dickere Schafe umgekippt sind, können sie im ungünstigsten Fall qualvoll ersticken. Schäfer Johann Sjuits aus Ostfriesland ruft Urlauber daher zur Mithilfe auf.







4,28 bei 18 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schäferin: Jeder Passant kann sich trauen

Die Schäferin greift den Tieren in solchen Fällen auf Höhe der Rippen beherzt ins Fell und dreht sie um. Die Tiere flitzen dann meist mit einem Rülpsen davon. "Manchmal reicht schon einfaches Schubsen. Hauptsache man macht es", sagt sie. Jeder Passant solle sich trauen. "Ich kenne auch keinen Schafhalter, der was dagegen hätte. Schafe tun nichts. Das sind Fluchttiere", sagt Voigtländer, die gut 700 Schafe hält. Die Herde ist eine Mischung aus Berg-, Fuchs- und Schwarzkopfschafen, die über Jahre gewachsen ist.

Parasiten erzeugen einen Juckreiz bei Tieren

Die Tiere grasen tagein, tagaus in schönster Natur. Das sattgrüne Ackergras steht auf der gesamten Fläche. Straßenlärm und Umweltdreck gibts auch nicht. Die Wiese ist ideal. Aber wenn die Wolle dick ist, kann es ungemütlich werden. "Die Schafe leiden unter Haarlingen", erklärt die Schäferin. "Das sind winzige Außenparasiten, die bei Sonne und Wärme einen Juckreiz erzeugen."

Schafe können auf dem Rücken nicht wiederkauen

Was also machen, als Schaf auf der grünen Wiese? Bäume gibts nicht. Sich am elektrischen Litzenzaun zu scheuern, ist keine gute Idee. Also packen sich die Tiere auf den Boden. In der freien Natur ist eine Koppel aber keine plane Fläche. Es gibt Lunken, manchmal richtige Kuhlen. Wenn Schafe sich da schubbern wollen, kommen sie oft nicht mehr hoch.

Liegen Mutterschafe auf dem Boden, zeigen die Beine schnell nach oben. Sich dann zu drehen und auf die Beine zu kommen, ist fast unmöglich. "Das ist ein echtes Problem. Wenn das Futter fett ist, fangen sie in der Position an zu blähen. Sie können so nicht wiederkauen", sagt Voigtländer. Ein einfacher Schubs kann den Tieren helfen.

Hilfe für auf dem Rücken liegende Schafe NDR 1 Welle Nord - Von Binnenland und Waterkant - 06.03.2019 20:05 Uhr Autor/in: Frank Hajasch Wenn trächtige Schafe auf dem Rücken liegen, kann es passieren, dass sie nicht wieder hochkommen. Schäferin Birgit Voigtländer erklärt, wie Passanten Hilfestellung leisten können.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Von Binnenland und Waterkant | 06.03.2019 | 20:05 Uhr