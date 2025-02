Stand: 28.02.2025 08:51 Uhr Schäden an Dreikronenbrücke in Kiel: Untersuchungen im März

Die Stadt Kiel überprüft in den kommenden Wochen die Dreikronenbrücke an der Fördestraße bei Kiel-Friedrichsort. Das Bauwerk aus dem Jahr 1971 ist teilweise beschädigt und muss repariert werden. Eine akute oder langfristige Einsturzgefahr besteht laut Stadt nicht. Die Untersuchung der Brücke soll am 10. März beginnen und etwa zwei Wochen dauern. Dafür muss die Fahrbahn auf dem Bauwerk in Richtung Stadt gesperrt werden. Der Verkehr wird in der Zeit von einer Ampel geregelt. Die Brücke wird täglich von etwa 14.000 Fahrzeugen genutzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau Kiel