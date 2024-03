Stand: 15.03.2024 16:13 Uhr Sanierungen am Autobahnkreuz Kiel-West

Autofahrer müssen sich ab Montag auf Sperrungen am Autobahnkreuz Kiel-West einstellen. Grund dafür sind Asphaltschäden, die repariert werden müssen. Der Asphalt sei bereits älter und daher sanierungsbedürftig, so ein Sprecher des Betreibers. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende des Monats dauern. Neben Maßnahmen am Straßenbelag werden diverse Arbeiten an den Schilderbrücken umgesetzt.

