Stand: 24.04.2025 06:11 Uhr Sanierung von Schloss Gottorf startet im August

Auf Schloss Gottorf in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) starten im August umfassende Sanierungsarbeiten - trotz der Absage an einen Erweiterungsbau.Laut Museum sollen bis 2028 rund 45 Millionen Euro in moderne Infrastruktur und eine barrierefreie Dauerausstellung fließen. Ziel sei eine zeitgemäße Präsentation der Sammlungen und der Regionalgeschichte.

