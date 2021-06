Sanierung der A21: Zwei Zufahrten bis Ende Juni gesperrt

Stand: 04.06.2021 18:27 Uhr

Weil im Bereich zwischen Leezen und Bad Segeberg die Fahrbahn der Autobahn 21 in beiden Richtungen erneuert wird, müssen einige Autofahrer von morgen an Umwege in Kauf nehmen.