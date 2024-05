Stand: 02.05.2024 16:04 Uhr Sanierung an Heider St. Jürgen Kirche abgeschlossen

Am Pfingst-Sonntag wird die St. Jürgen Kirche in Heide (Kreis Dithmarschen) nach viereinhalb Jahren Sanierung wieder eröffnet. Die Kirche am Heider Marktplatz wurde energetisch saniert, außerdem ist sie nun weitgehend barrierefrei und im Südschiff ist ein neuer Gemeindesaal entstanden. Während der Sanierung wurden außerdem mehrere historische Decken-Malereien freigelegt. Zum Festgottesdienst am Pfingst-Sonntag wird auch Bischöfn Nora Steen erwartet, danach gibt es rund um die Kirche ein großes Gemeindefest.

