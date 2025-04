Stand: 17.04.2025 16:45 Uhr Sanierung am Neuen Rathaus Kiel: Baugerüst bis 2026

Am Neuen Rathaus in Kiel bleibt das Baugerüst an der Wasserseite voraussichtlich mindestens bis Mitte 2026 stehen. Grund ist laut Stadt ein gravierender Fassadenschaden. Bereits im Winter 2023/24 war ein Stein herausgebrochen und auf den Gehweg gefallen. Seitdem liefen Arbeiten zur Abklärung der Schäden und Koordinierung der notwendigen Bauarbeiten, so die Stadt. In etwa zwei Monaten soll mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden. Die genauen Kosten sind noch nicht bekannt. Zunächst müssten Art und Umfang der Schäden ermittelt werden. Die Fassade habe eine Fläche von 2.500 Quadratmetern - die Gerüstmiete belaufe sich bisher auf 68.000 Euro.

Der Bund der Steuerzahler in Kiel kritisierte gegenüber NDR Schleswig-Holstein solche langanhaltenden Bauprojekte der öffentlichen Hand. Das könne zu Folgekosten führen, wenn etwa Verkehrswege blockiert werden. Die Stadt verwies auf umfangreiche gesetzliche Vorgaben. Im konkreten Fall sei es zudem eine unvorhergesehene Sanierungsmaßnahme, die enorm zeitaufwendig sei.

