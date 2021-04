Sana-Kliniken planen Massenentlassungen im Service-Bereich Stand: 30.04.2021 14:59 Uhr Bei der Sana Klinik AG soll es bis Ende dieses Jahres viele Entlassung im Service-Bereich geben.

Es ist ein Schock für die Mitarbeiter des Service-Bereichs der Sana-Kliniken in Schleswig-Holstein: Die Gewerkschaft Ver.di teilt mit, dass es dort bis Ende des Jahres Massenentlassungen geben soll. Betroffen sind Mitarbeiter der DGS pro Service GmbH in allen Kliniken Schleswig-Holsteins, also in Elmshorn, Pinneberg, Eutin, Fehmarn, Oldenburg, Middelburg und Lübeck. Wie viele Menschen tatsächlich entlassen werden, ist noch unklar. Das Unternehmen hat sich dazu noch nicht geäußert.

Ver.di: Entlassungen sind Unding

Nur so viel ist klar: Bundesweit sollen mehr als 1.000 Beschäftigte der DGS pro Service GmbH gehen, einer Tochtergesellschaft der Sana-Immoblien Service GmbH. Ver.di kritisiert die Pläne. Es sei ein Unding, Beschäftigten im Gesundheitswesen in der Corona-Pandemie zu kündigen, sagte Ver.di-Sprecher Steffen Kühhirt. Geschlossen werden sollen die Bereiche Stationsassistenz, Hol- und Bringdienste sowie Pforten- und Sicherheitsdienste. Der Bereich Reinigung ist von den Entlassungen ausgenommen.

