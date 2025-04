Stand: 11.04.2025 06:54 Uhr Saisonstart für Segler: Abslippen am Sporthafen Wik

Für die Seglervereinigung Kiel geht es am Wochenende wieder los: Das sogenannte Abslippen an der Kiellinie steht an. Dabei werden die Segelboote mit einem Kran am Sporthafen Wik zu Wasser gelassen. Die Kiellinie wird daher nach Angaben der Stadt am Sonnabend im Bereich der Einfahrt Klosterallee zwischen 6.30 und 19 Uhr gesperrt. Es darf dort in der Zeit auch nicht geparkt werden. Die Stadt empfiehlt Autofahrenden die Umleitung über die Parkstraße, den Niemannsweg, die Koesterallee und die Feldstraße zu nutzen.

