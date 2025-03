Stand: 17.03.2025 08:50 Uhr Säckeweise Müll: Freiwillige sammeln Müll an der Westküste

Auch in Nordfriesland, Dithmarschen und im Kreis Steinburg haben am Sonnabend viele Freiwillige bei der Müllsammel-Aktion "Unser sauberes Schleswig-Holstein"mitgemacht. In Itzehoe zum Beispiel waren allein rund 30 Engagierte dem Aufruf des Vereins "Zero Waste" gefolgt. Sie konzentrierten sich auf das Bahnhofsgebiet und sammelten Kleinmüll wie Zigarettenstummel. Am Ende füllten sich damit sieben blaue Säcke.

Der Vereinsvorsitzende Tobias Jepp unterstützt die Aktion, allerdings müsse das Ziel sein, unnötigen Müll grundsätzlich zu vermeiden. Denn, dass, was sie wegsammeln würden, sei nur ein Bruchteil von dem, was in einem Jahr in der Umwelt landete, so Tobias Jepp. Er setzt sich mit seinem Verein unter anderem für Einweg-Verbote und ein breiteres Mehrwegsystem ein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.03.2025 | 09:30 Uhr