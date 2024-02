Stand: 28.02.2024 11:17 Uhr Sachbeschädigung in Buntekuh: Zeugen gesucht

In einem Fall von Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in Lübeck Buntekuh bittet die Polizei um Mithilfe. Die Tat soll sich am vergangenen Sonntag in den frühen Morgenstunden im Pinassenweg ereignet haben. Wer verdächtige Personen beobachtet hat oder sonstige Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

