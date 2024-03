Stand: 22.03.2024 16:09 Uhr Sachbeschädigung: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Lübeck sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in der Innenstadt in der Nacht zu Freitag wiederholt einen Pkw eines gemeinnützigen Vereins beschädigt haben. Die Beamten teilten mit, dass die Mitarbeiter des Begegnungsstätte Café W.u.T. am Freitag festgestellt haben, dass die Front- und die Seitenscheiben mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen wurden. Erst letzte Woche war die Frontscheibe des Pkw zerstört worden. Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag an der Untertrave vor dem Café etwas gesehen haben.

