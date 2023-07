SUV stürzt nach Verfolgungsjagd in Flensburg auf Bahngleise Stand: 21.07.2023 08:10 Uhr Die Polizei in Flensburg sucht mit einem Großaufgebot nach dem Fahrer eines weißen Geländewagens. Dieser war nach einer Polizeikontrolle geflüchtet und mit dem Auto auf Bahngleise gestürzt. Der Bahnverkehr ist eingeschränkt.

In Flensburg endete in der Nacht zum Freitag eine Routinekontrolle der Polizei in einer Verfolgungsjagd, einem Unfall und einer Suchaktion mit Hubschrauber und Wärmebildkamera. Nach Angaben der Bundespolizei wollten Beamte einer Streife gegen 2 Uhr den Fahrer eines weißen SUV kontrollieren, weil er zuvor wegen seiner Fahrweise aufgefallen war. Der Mann hielt jedoch nicht an, sondern gab Gas und floh Richtung Innenstadt - ersten Erkenntnissen zufolge war das Auto gestohlen.

Fahrer flüchtet zu Fuß weiter

Während der Flucht verlor der Mann den Angaben zufolge auf der Husumer Straße im Bereich der Kreuzung zum Wilhelminenthal die Kontrolle über das Fahrzeug. Er fuhr über eine Verkehrsinsel und stürzte mehrere Meter in die Tiefe, wo er unmittelbar neben Bahngleisen landete. Die Polizisten gingen davon aus, dass der Fahrer verletzt wurde und wollten Hilfe leisten - doch der Mann setzte seine Flucht zu Fuß fort. Von ihm fehlt derzeit noch jede Spur. Polizei und Rettungskräfte suchten unter anderem mit einem Hubschrauber und einer Wärmebildkamera nach dem Autofahrer.

Ersatzverkehr zwischen Schleswig und Flensburg

Bei dem Unfall riss der Wagen auch die Oberleitung an der Bahnstrecke herunter. Außerdem konnte das stark beschädigte Fahrzeug noch nicht geborgen werden. Deshalb ist die Strecke laut Bahn gesperrt. Voraussichtlich bis 11 Uhr enden alle Züge aus Richtung Süden in Schleswig. Zwischen Schleswig und Flensburg fahren Busse.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.07.2023 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Bahnverkehr