SSW wählt neuen Parteichef Stand: 23.10.2021 06:00 Uhr Heute trifft sich der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) zum Landesparteitag. Auf dem Programm steht auch die Wahl eines neuen Parteichefs.

Nach 16 Jahren an der Spitze des SSW wird Flemming Meyer nicht erneut zu Wahl als Parteichef antreten. Nachfolger will Christian Dirschauer werden. Nach Angaben eines Parteisprechers ist der Landtagsabgeordnete und bisherige SSW-Vize bislang der einzige Kandidat. Außerdem will der SSW seine Forderungen an die kommende Bundesregierung formulieren. Die Partei der Dänen und Friesen fordert, den Schutz der Minderheiten im Grundgesetz zu verankern.

AUDIO: SSW: Meyer gibt nach 16 Jahren Parteivorsitz ab (1 Min) SSW: Meyer gibt nach 16 Jahren Parteivorsitz ab (1 Min)

Positionierung für die Kanzlerwahl

Außerdem will der Landesvorstand einen Beschlussvorschlag vorlegen, der Grundlage für das Verhalten des SSW bei der Kanzlerwahl sein könnte. Auch Stefan Seidler, der für den SSW in den neuen Bundestag eingezogen ist, wird heute zum Landesparteitag erwartet. Er ist der erste SSW-Bundestagsabgeordnete seit fast 70 Jahren. Seidler will sich im Bundestag besonders für die Minderheiten sowie die Interessen Schleswig-Holsteins einsetzen und dabei auch für skandinavische Lösungsmodelle werben.

Der SSW nahm zum ersten Mal seit 60 Jahren wieder an einer Bundestagswahl teil. 1949 hatte Hermann Clausen als bislang einziger Abgeordneter für eine Legislaturperiode ein Bundestagsmandat geholt. Als Partei einer nationalen Minderheit ist der SSW von der Fünf-Prozent-Hürde befreit.

Weitere Informationen SSW: 55.330 Stimmen und ein Sitz im Bundestag Der Südschleswigsche Wählerverband hat nach über 60 Jahren den Einzug in den Bundestag geschafft. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.10.2021 | 08:00 Uhr