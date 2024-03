Stand: 12.03.2024 15:58 Uhr SSW kritisiert fehlenden Dänischunterricht an Gymnasien

Der fehlende Dänischunterricht an Flensburger Gymnasien sorgt weiter für Diskussionen. Eine Anfrage der SSW-Ratsfraktion hatte ergeben, dass lediglich an zwei der vier Regel-Gymnasien aktuell Dänischunterricht angeboten wird. "Es ist ein Armutszeugnis, dass wir hier in Flensburg - gerade in der Grenzregion - so wenig Dänisch an Gymnasien haben. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, das zu ändern: Das Land muss endlich Dänisch verpflichtend in den Lehrplan aufnehmen - das ist unsere Forderung", sagte Flensburgs SSW-Fraktionschef Martin Lorenzen.

