SSW: Wer wird Spitzenkandidat für die Bundestagswahl? Stand: 08.05.2021 06:00 Uhr Die Partei der dänischen Minderheit (SSW) nominiert heute auf einem außerordentlichen Landesparteitag in Schleswig ihren Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Dafür gibt es zwei Bewerberinnen und einen Bewerber.

Die Kreisvorstände von SSW Schleswig-Flensburg und SSW Flensburg schicken Stefan Seidler als ihren Spitzenkandidaten ins Rennen. Damit hat er die größten Kreisverbände im Rücken. Außerdem kämpfen Maylis Roßberg für den Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde und Sibylla Nitsch für Nordfriesland-Dithmarschen um den ersten Listenplatz.

Mehr Gehör für Interessen der Minderheiten

Wer das Rennen machen wird, ist völlig offen, so SSW-Sprecher Per Dittrich. Die Partei verspricht sich von ihrem zukünftigen Vertreter in Berlin mehr Gehör für die Belange der Menschen in Schleswig-Holstein - vor allem für die Interessen der Minderheiten. Es ist das erste Mal seit 60 Jahren, dass der SSW bei einer Bundestagswahl antritt. Als Partei der dänischen Minderheit ist der SSW von der Fünf-Prozent-Hürde befreit.

