Stand: 12.03.2025 13:44 Uhr SSF-Generalsekretär Jens A. Christiansen tritt zurück

Der Generalsekretär des Südschleswigschen Vereins, Jens A. Christiansen, wird Ende September in den Ruhestand gehen. Nach fast 25 Jahren an der Spitze der Organisation hat er seinen Rücktritt dem Hauptausschuss mitgeteilt. Der SSF würdigt seine langjährige Arbeit für die dänische Minderheit und die enge Zusammenarbeit mit deutschen Partnern. Christiansen war unter anderem an der Einführung der Möglichkeit beteiligt, dass Südschleswiger die dänische Staatsbürgerschaft erhalten können.Trotz seines Rücktritts bleibt er aktiv und wird sich unter anderem für den Vorsitz der Europäischen Minderheitenunion bewerben. Zudem begleitet er den Bau des neuen Danevirke-Museums. Der SSF sucht nun einen Nachfolger.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.03.2025 | 16:30 Uhr