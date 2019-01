Stand: 12.01.2019 05:00 Uhr

"SPO": Zwei weitere Hotels und noch viel mehr von Carsten Rauterberg

"SPO" - wie die Fans und und manch Einheimischer ihr St. Peter-Ording nennen, wird weiter aufgehübscht. Nach der neuen Seebrücke, der neuen Promenade, der Dünentherme und drei großen Hotels (Strandgut Resort, Beach Motel und Zweite Heimat) planen Tourismuszentrale und private Betreiber die zweite Investionswelle. Ein neuer Pfahlbau am Strand, ein Kinderspielhaus und weitere Hotels sollen entstehen.

Millionen-Investitionen in St. Peter-Ording











Rekordsommer hat mehr Gäste gebracht

Wie vor Jahren folgen damit private Bauvorhaben auf die öffentlichen Projekte, um die touristische Infrastruktur weiter zu verbessern. Damit will die Tourismuszentrale den Ort langfristig auf Kurs halten. "Wir hatten eine tolle Saison mit einem 'neverending summer'", sagt Tourismuschefin Constanze Höfinghoff. "Damit werden wir den Vorjahreswert mit knapp 2,5 Millionen Übernachtungen sicher wieder erreichen. Bei den Tagesgästen hatten wir mit 580.000 ein deutliches Plus im Vergleich zu den Vorjahren, wir sind sehr zufrieden mit 2018".

Neuer Pfahlbau steht bereits

Von außen sieht der neue Pfahlbau am Ordinger Strand bereits fertig aus, doch der Innenausbau dauert noch. Gemeinde und Tourismuszentrale wollen in dem markanten Gebäude ein Servicegebäude mit Toiletten sowie Räumen für die Badeaufsicht, die Strandkorbvermietung und anderes unterbringen. "Noch im Frühjahr wollen wir den neuen Pfahlbau in Betrieb nehmen", sagt Constanze Höfinghoff.

Millionen-Investitionen in St. Peter-Ording NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 12.01.2019 08:00 Uhr Autor/in: Rauterberg, Carsten Nachdem St. Peter Ording eine neue Seebrücke gebaut und die Dünentherme modernisiert hatte, planen Tourismuszentrale und private Betreiber die zweite Investionswelle.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Verlängerte Flaniermeile

Im März sollen dann die Bauarbeiten für die Erweiterung der Erlebnispromenade in Richtung St. Peter-Dorf beginnen. Lampen und Sitzbänke in modernem Design - wie im ersten Abschnitt - sollen dann errichtet werden. Bevor die eigentlichen Arbeiten beginnen, wurden bereits einige alte Bäume gefällt. In den kommenden Wochen soll dann der zweite Teil der Erlebnispromenade fertig werden. Dazu kommt dann noch neues Kinderspielhaus.

Kinderspielhaus auf Pfählen

Es soll ähnlich wie ein Pfahlbau aussehen, und vor allem größer und moderner sein als das bisherige Spielhaus. Das ist bislang noch in der alten Feuerwache in St. Peter-Dorf untergebracht, und soll geschlossen werden, sobald das neue Kinderspielhaus fertig ist.

Hotel im "Dünen-Look" geplant

Mehrere Investoren wollen ihre Projekte realisieren. Geplant sind unter anderem ein Hotel am Golfplatz und ein Hotel direkt an den Dünen. Das Projekt "De Dün" auf dem Gelände des ehemaligen Mutter-und Kinder-Kurheimes Köhlbrand ist wohl das spektakulärste Projekt. Das mehrstöckige Vier-Sterne-Haus soll von außen aussehen wie eine Düne, es soll entsprechend bepflanzt werden und ein begehbares Dach bekommen. 120 Zimmer für 240 Gäste, Restaurants und einen Wellnessbereich sind für das Haus vorgesehen.

Einwohner werden über Pläne informiert

Nachdem ein Vorentwurf für das Dünenhotel im Bauausschuss vorgestellt wurde, steht nun fest - es wird eine Bürgerinformation geben. "Es wird eine umfassende Einwohnerveranstaltung geben, bei der die Dritte Hotel Seeburg GmbH als Hotelentwickler und Bauherr umfassend über den Stand der Planungen informieren wird", so Bürgermeister Rainer Balsmeier (parteilos).

Erste kritische Stimmen der Einwohner

Die Dritte Hotel Seeburg GmbH haben als Investoren in den vergangenen Jahren bereits andere Hotels an der Nordseeküste gebaut, unter anderem auf der Insel Sylt. Für das ungewöhnliche Projekt in St. Peter-Ording haben die Macher bereits umfangreiche Vorplanungen in Auftrag gegeben und sich mit Problemen des Natur-und Küstenschutzes sowie mit Verkehr und Lärm beschäftigt. Nachdem die Architekten den Entwurf und einige Details zu dem Projekt bekannt gemacht hatten, gab bereits einzelne kritische Stimmen in der Bevölkerung.

Investoren wollen Dialog

Nun wollen die Investoren in die Offensive gehen. Ihr Sprecher Robert Jopp sagte: "Ich freue mich, dass sich die Bürgerinnen und Bürger jetzt am Planungsprozess beteiligen können. So ist es gesetzlich vorgeschrieben und anders war es nie geplant." Über den Zeitpunkt für einen möglichen Baubeginn sowie eine konkrete Investitionssumme machten die Investoren keine Angaben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.01.2019 | 08:00 Uhr