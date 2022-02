SPD will Spitzenkandidat für die Landtagswahl nominieren Stand: 04.02.2022 15:04 Uhr Die SPD in Schleswig-Holstein will am Sonnabend den früheren Chef der Staatskanzlei, Thomas Losse-Müller, bei einer Landeswahlkonferenz in Neumünster zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl nominieren.

Wegen eines positiven Corona-Falls in seiner Familie wird Losse-Müller nur per Video zugeschaltet sein und zu den Delegierten sprechen. Als Spitzenkandidat will er im Mai Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ablösen.

Eine Ampelkoalition mit Grünen und FDP oder eine Neuauflage der Küstenkoalition mit Grünen und SSW kann sich Losse-Müller vorstellen. Er glaube, dass man in Schleswig-Holstein viele Dinge besser machen könne. Wer Kurs halten wolle, müsse erst mal einen haben, sagte er in Anspielung auf das Wahlkampfmotto Günthers. Dafür brauche man ein Konzept und Inhalte - dafür stehe die SPD.

Zahlreiche Gegenkandidaturen für weitere Plätze

Nach Losse-Müller kandidiert die SPD- Landesvorsitzende Serpil Miydatli auf Platz zwei - gefolgt vom Bildungspolitiker Martin Habersaat. Ab Platz sieben haben sich - anders als in der Vergangenheit - zahlreiche Gegenkandidaten angekündigt.

Derzeit zweitstärkste Fraktion

Derzeit bilden die Sozialdemokraten im Landtag mit 21 Abgeordneten die zweitstärkste Fraktion nach der CDU (25). Die jüngste Umfrage von Infratest dimap sah die CDU bei der Sonntagsfrage mit 28 Prozent vor der SPD mit 23 und den Grünen mit 20 Prozent. 2017 gewann die SPD zehn der 35 Wahlkreise und lag mit 27,3 Prozent hinter der CDU mit 32,0 Prozent.

