SPD SH: Kita-Gebühren streichen und Grunderwerbsteuer senken Stand: 12.03.2022 14:06 Uhr Zwei Monate vor der Landtagswahl hat die SPD am Sonnabend ihr Wahlprogramm verabschiedet. Dafür haben sich die Sozialdemokraten auf einem Parteitag in Lübeck getroffen.

Die SPD will einerseits massiv in den Klimaschutz investieren und das über einen Extra-Haushalt finanzieren. Der eigentliche Landeshaushalt soll für Investitionen in Bildung und Soziales - und in Entlastungen der Bürger fließen. Konkret will die SPD etwa die Grunderwerbsteuer senken und Eltern bei den Kita-Beiträgen entlasten. "Wenn wir die Grundbetreuung kostenfrei machen, und das werden wir tun, dann entlasten wir eine Familie mit zwei Kindern um 2.500 Euro im Jahr", sagte Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller. Im Programm ist vorgesehen, die Kita-Betreuung schrittweise beitragsfrei zu machen. "Das gibt wieder Luft zum Atmen und Handlungsspielraum."

Losse-Müller nutzte die Vorstellung des Wahlprogramms auch, um seine Mitstreiter für den Wahlkampf zu motivieren. Die reagierten mit stehenden Ovationen und langem Applaus.

In der jüngsten Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR landete die SPD bei 20 Prozent - gleichauf mit den Grünen. Die CDU käme in der Umfrage auf 33 Prozent der Stimmen. Spitzenkandidat Losse-Müller sieht das Rennen um die Staatskanzlei aber noch völlig offen. Er sagt, der Wahlkampf beginne erst jetzt.

