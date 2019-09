Stand: 04.09.2019 19:29 Uhr

SPD-Parteivorsitz: Simone Lange zieht sich zurück

Zum Start der Deutschlandtour der Kandidaten für den SPD-Vorsitz hat es gleich eine Überraschung gegeben. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange und der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens kandidieren nicht mehr für den SPD-Parteivorsitz. Das sagte Lange bei der ersten Regionalkonferenz am Mittwochabend in Saarbrücken. Beide unterstützen stattdessen den Ex-Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Bojans. Er tritt gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken an. "Wir sind nicht weg, wir werden weiter Wahlkampf machen", sagte Lange.

Zwei Bewerber aus Schleswig-Holstein

Nach dem Rückzug des Duos Lange/Ahrens treten noch 15 Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Weitere Bewerber aus Schleswig-Holstein sind SPD-Landeschef Ralf Stegner, der mit Gesine Schwan antritt. Schwan steht an der Spitze der Grundwertekommission der Partei. Außerdem bewerben sich die schleswig-holsteinische Bundestagsabgeordnete Nina Scheer und Bundestagsfraktionsvize Karl Lauterbach um die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles.

Auf die insgesamt 23 Regionalkonferenzen folgt eine Mitgliederbefragung online und per Brief. Erhält niemand mehr als 50 Prozent der Stimmen, gibt es eine Stichabstimmung. Das Ergebnis soll von den Delegierten des SPD-Parteitags Anfang Dezember in Berlin bestätigt werden.

