SPD-Landesparteitag: Wer wird in SH an die Spitze gewählt? Stand: 04.02.2023 12:32 Uhr Im Mittelpunkt des Landesparteitags der schleswig-holsteinischen SPD in Husum steht die Wahl eines neuen Landesvorstands. Serpil Midyatli kandidiert zum dritten Mal als Vorsitzende.

Seit dem Vormittag läuft in Husum der zweitägiger Landesparteitag der SPD. Midyatli zeigte sich in ihrer Rede vor der Wahl selbstbewusst und kämpferisch. Dabei griff sie Ministerpräsidet Daniel Günther (CDU) scharf an. Er ducke sich weg vor den Problemen im Land, jeder Tag von Schwarz-Grün sei ein verlorener Tag für das Land. Doch auch selbstkritische Töne waren zu hören: Sie übernehme als Landesvorsitzende die Verantwortung für die verlorene Landtagswahl.

Am Wahlergebnis werde man merken, wie sehr die Partei das Ergebnis der Landtagswahl aufgearbeitet habe, hatte die SPD-Chefin im Vorfeld NDR Schleswig-Holstein gesagt. "Ich weiß, dass das Ergebnis fair sein wird, und wahrscheinlich wird es das ehrlichste Ergebnis, was ich jemals von meiner Partei erhalten habe", sagte sie heute in Husum. Das Ergebnis der Wahl wird mit Spannung erwartet.

Im vergangenen Mai hatte die SPD bei der Landtagswahl ein historisch schlechtes Ergebnis erzielt und war am Ende nur auf Platz drei hinter CDU und Grünen gelandet. Den Fraktionsvorsitz im Landtag hatte Midyatli unmittelbar nach der Wahl an Thomas Losse-Müller verloren.

SPD will zur alten Stärke zurückfinden

Neu in die SPD-Spitze will Ulf Kämpfer als Stellvertreter. Der Kieler Oberbürgermeister sagt, die SPD müsse wieder zur alten Stärke zurückfinden. Er werde im Landesvorstand alles dafür tun. Zweite stellvertretende Vorsitzende möchte Martina Claussen aus Dithmarschen werden. Neben der Wahl stehen Antragsberatungen auf der Tagesordnung. Am Sonntag wird zudem Bundeskanzler Olaf Scholz nach Husum kommen, um zu den Delegierten zu sprechen.

