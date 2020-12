SPD-Kandidat für den Bundestag: Schicksalswahl für Stegner? Stand: 05.12.2020 06:00 Uhr In Schenefeld (Kreis Pinneberg) entscheidet die SPD heute auf einer Kreisdelegiertenkonferenz, wer als Direktkandidat in den Bundestagswahlkampf geht. Chancen auf einen Platz hat nur der Gewinner.

Bereits im Sommer hatte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner angekündigt, in den Bundestag wechseln zu wollen. Es reize ihn, in dieser Krisenzeit in Berlin noch einmal seine politische Erfahrung und Kampfkraft einzubringen, sagte Stegner NDR Schleswig-Holstein. Neu ist die politische Bühne dort nicht für ihn, gehört er doch zu den bekanntesten Gesichtern der SPD - er war 14 Jahre im Bundesvorstand.

Gegenkandidat rechnet sich hohe Chancen aus

Seinen Gegenkandidaten Mats Hansen unterschätzt er dennoch nicht. Der halb so alte Stadtverordneter aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) rechnet sich ebenfalls gute Chancen aus. Er reklamiert den Heimvorteil für sich und sagt, die Menschen vor Ort seien für frischen Wind in den Bundestag. Der Weg dorthin führte im Kreis Pinneberg beim letzten Mal nur über die Liste. Chancen auf einen aussichtsreichen Platz hat nur der Gewinner von heute. Für Stegners politische Zukunft geht es daher um alles oder nichts.

