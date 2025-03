Stand: 17.03.2025 07:24 Uhr SHMF 100.000 Tickets in zwei Wochen verkauft

Innerhalb von zwei Wochen wurden über 100.000 Karten für das Schleswig-Holstein Musik Festival verkauft. Das teilte der Veranstalter mit. Das diesjährige Festival findet vom 5. Juli bis Ende August statt und steht unter dem Motto "Istanbul". Geplant sind 203 Konzerte, davon rund 50 in Lübeck, Ostholstein und dem Herzogtum Lauenburg. Besonders beliebt sind die Musikfeste auf dem Lande mit Picknickwiese sowie Kinder- und Familienkonzerte. Festival-Intendant Christian Kuhnt freut sich besonders auf den Auftritt von Max Mutzke mit einem Streichensemble in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck.

