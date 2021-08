SH will Tierwohl und ökologische Landwirtschaft ausbauen Stand: 31.08.2021 15:51 Uhr Umweltschutz und ökologischer Landbau soll sich für die Bauern in Schleswig-Holstein bald mehr lohnen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt unterzeichnet.

Schleswig-Holsteins Bauern, die Landesregierung und Umweltschutzverbände haben ein gemeinsames Ziel: mehr Tierschutz und ökologischer Landbau, der für die Bauern wirtschaftlich ist. Im Kern geht es laut Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) um einen Ausgleich von Ökonomie und Ökologie. Tierschutz und ökologische Landwirtschaft sollen sich für die Bauern in Zukunft lohnen, indem besonders umweltfreundliche Leistungen honoriert werden. Dafür stellt das Land zukünftig mehr Geld zur Verfügung - zum Beispiel für Tierwohl- oder Naturschutzmaßnahmen.

Bauern: "Worten müssen Taten folgen"

Eine entsprechende Erklärung wurde von allen Beteiligten am Dienstag unterschrieben. Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) lobte diese Vereinbarung: "Erstmals ist es gelungen, in einem breiten Bündnis aller Beteiligten eine Perspektive für die Landwirtschaft in Schleswig-Holstein zu entwickeln, die den ökonomischen und ökologischen Ansprüchen gerecht wird." Auch Bauernverbandpräsident Werner Schwarz begrüßte die Erklärung, sagte aber auch: "Der Anfang ist gemacht. Jetzt geht es aber darum, den Worten Taten folgen zu lassen." Wie diese Taten konkret aussehen, soll jetzt noch erarbeitet werden.

Mögliches Vorbild für Erklärung auf Bundesebene

Die gemeinsame Erklärung ist das Ergebnis des Dialog-Forums "Zukunft der Landwirtschaft", das die Landesregierung vor drei Jahren gegründet hatte. Es hat laut Ministerpräsident Günther auch schon auf Bundesebene für Aufsehen gesorgt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) habe sich bei ihm schon nach der Vereinbarung erkundigt. Damit könnte die Erklärung aus Schleswig-Holstein Vorbild für ein ähnliches Papier zwischen Regierung und Bauern auf Bundesebene werden.

